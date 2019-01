El mundo pendiente de Julen

El rescate de Julen en Málaga mantiene al país entero en vilo, pegado a los medios de comunicación y las redes sociales. Atento a cualquier novedad que arroje luz a una agonía que se prolonga ya más de 48 horas, desde que el pasado domingo la familia del pequeño de dos años asegurara que lo vio caer al pozo de 110 metros de profundidad, en Totalán, en el que todavía se le continúa buscando. Pero no solo Málaga y España contienen la respiración, lo inédito de lo sucedido ha traspasado las fronteras y ha conmocionado a buena parte del mundo.

Desde primera hora de este martes, buena parte de la prensa internacional se hacía eco de lo sucedido. “Operación en curso en España para rescatar a un niño de un pozo profundo”, titulaba The Guardian, que al igual que otros diarios británicos como Daily Mail o The Times, que también plasmaban en sus páginas lo sucedido. Este último periódico hacía hincapié en el hallazgo de la bolsa de chucherías en el interior del pozo, y en el centenar de rescatadores, incluidos incluidos bomberos y policías, que trabajaban en la búsqueda del niño.

Operation underway in Spain to rescue toddler from deep well – video https://t.co/QmGncXXiw5

About 100 rescuers, including firefighters and police, have so far found a bag of sweets which the boy was holding when he disappeared https://t.co/WN8RfrzrpB