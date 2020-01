Los restos de la Gala de los Goya, reciclados por un colegio de Palma-Palmilla, en Málaga

El director del colegio las Misioneras Cruzadas del barrio malagueño de La Palma-La Pamilla, José Miguel Santos, ha compartido en sus redes sociales como ha recogido el material desechado tras la celebración de la gala de los Goya en el Palacio Municipal de Deportes José María Martín Carpena.

Parte de los carteles y de la alfombra roja desplegada para los Premios Goya, fueron hallados por el profesor tirados en los contenedores durante un paseo en bicicleta con su hija y sobrino este pasado domingo por los alrededores, según ha explicado el docente a este periódico. Él mismo volvió más tarde en coche a recoger el material, para guardarlo y darle un nuevo uso en el propio centro escolar.

Y reconoce que incluso estuvo buscando alguna furgoneta para llevarse también la madera, aunque esto no fue posible finalmente.

José Miguel Santos ha publicado las imágenes en su cuenta de Facebook. Allí explica que "también he estado en los Goyas (en los contenedores) y le da las gracias a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España:

En su publicación argumenta que pese a lanzar un mensaje en la Gala para salvar el planeta, después "le pediría más coherencia entre lo que se proclama y se hace".

El profesor insiste con que "me gustaría preguntaros cómo se consiguen tantos recursos, cuál es el camino para que no te denieguen recursos básicos o te cierren puertas. A una pequeña escuela de barrio siempre se nos dice que no hay recursos para las necesidades más básicas, que durarían mucho más que una noche."

Y concluye su post con un "gracias porque con todo lo que habéis tirado algunos Re-utilizaremos los desechos para que los niños de un barrio olvidado se sientan los verdaderos actores de vida reales".

El docente ha insistido a este periódico en que no está criticando la celebración de la Gala, y que solo ha querido poner el acento en la falta de recursos y en las realidades que se viven en barriadas como la Palmilla.