Vox será clave para gobernar los grandes ayuntamientos de Málaga si presenta listas

El partido sorpresa en estas elecciones, Vox, podría ser determinante para la configuración de los gobiernos de los grandes municipios dentro de seis meses, tras los buenos resultados de esta formación en las elecciones del domingo y siempre que decida presentar listas a las municipales del 26 de mayo. Y su papel clave no se limita a la costa, sino que también lo será en los ayuntamientos más potentes del interior o el Guadalhorce.

El resultado del triple empate entre las fuerzas en cabeza (PSOE, PP y Ciudadanos) y la entrada de Vox con dos diputados por Málaga no ha hecho sino fortalecer las posiciones de esta formación de cara al futuro. A la incógnita de si presenta o no listas hay que sumar el efecto decisivo que tienen los alcaldes en estos comicios y la presencia de formaciones muy locales cuyo efecto no puede medirse, al no haberse presentado en estas autonómicas. Y además, si algo han demostrado estas elecciones es que el electorado se mueve.

A seis meses vista, y haciendo una traslación de los resultados del domingo a los municipios, el panorama que se presenta tanto en la capital como en ciudades importantes de Málaga es que PP y Ciudadanos necesitarían el concurso de Vox en pueblos tan decisivos como Marbella, Vélez Málaga, Benalmádena, Mijas, Antequera y Ronda. El PP sumaría gobiernos sólo con el partido naranja en Torremolinos, Fuengirola, Estepona, Alhaurín de la Torre y Estepona.

En la capital, Vox lograría 4 concejales y sería determinante para la permanencia del PP en el gobierno, que baja a 7, los mismos que PSOE y Ciudadanos

El caso de la capital es un ejemplo de la importancia que puede tener la formación de extrema derecha, en una ciudad donde el PP lleva gobernando desde 1995, y el actual mandato sin mayoría. Vox sumó en esta plaza 27.728 votos, un tercio de lo logrado en toda la provincia y con estos resultados podría conseguir cuatro concejales. Populares y Ciudadanos empatarían con 7 ediles y las tres fuerzas superarían los 16 ediles de la mayoría absoluta. A pesar de la victoria de los socialistas, los 7 concejales de la capital, según esta estimación, no sumarían mayoría con los 6 de Adelante Andalucía.

En Marbella, la victoria de los socialistas el domingo tampoco les aseguraría el gobierno, tras el retroceso de Adelante Andalucía. La presencia de los Independientes de San Pedro en este municipio, siempre determinante, no puede medirse aún, pero PP, Ciudadanos y Vox sumarían una mayoría suficiente. Siguiendo la costa, lo mismo sucedería en Benalmádena, donde el centro derecha sumaría 15 concejales, dos por encima de la mayoría absoluta. En Antequera, las tres formaciones lograrían 12 concejales, uno por encima de la mayoría, lo mismo que en Ronda, donde la victoria socialista resultaría insuficiente y los tres partidos del bloque de derechas lograrían 13 representantes, dos por encima de la mayoría.

En municipios como Estepona y Fuengirola, dos de las plazas fuertes del PP en la costa, los populares perderían apoyos en favor de la fuerza de extrema derecha y también de Ciudadanos, con los que podrían alcanzar pactos en solitario. En Alhaurín el Grande, la presencia del partido de los independientes será determinante en el resultado, pero los votos que logró esta formación en 2015 se dividen ahora entre el PP y Vox. También en Alhaurín de la Torre entraría esta formación en el Ayuntamiento, pero PP y Ciudadnos sumarían una mayoría holgada para gobernar.