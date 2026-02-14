El 'reto del Paracetamol' provoca ingresos de menores en el Materno de Málaga con intoxicaciones graves

El Hospital Materno Infantil de Málaga ha detectado en las últimas semanas varios ingresos de menores con intoxicaciones graves relacionadas con un desafío difundido en redes sociales, conocido como el reto del Paracetamol, según confirmaron a este periódico fuentes sanitarias. Los casos, si bien no son numerosos, han despertado preocupación entre los facultativos porque suponen "poner en peligro la vida". En palabras de la coordinadora de Urgencias de Pediatría del centro, Silvia Oliva, han sido atendidos niños de entre 11 y 14 años con síntomas compatibles con ingestas masivas de estos analgésicos, entre ellos dolor abdominal intenso, vómitos persistentes y un deterioro general que no mejora con las medidas habituales aplicadas en casa. En la provincia no ha habido ninguna muerte vinculada a estos episodios.

Las alarmas han saltado entre las familias afectadas después de observar "un malestar importante" en sus hijos y "cambios en el comportamiento". En la mayoría de los casos se han mostrado "reacios" a pronunciarse sobre el reto, que consiste en consumir la máxima cantidad posible de este analgésico, al menos 10 gramos, equivalentes a 10 comprimidos de 1 gramo, de fácil acceso en cualquier hogar.

"Lo viven como un juego"

La facultativa, en declaraciones a la Cadena Ser, pidió máxima vigilancia a las familias sobre el acceso a estos fármacos en casa y el uso supervisado de plataformas digitales por parte de los menores. “Algunos no tienen aún el pensamiento crítico suficiente para dimensionar el riesgo. Lo viven como un juego, sin intención real de hacerse daño”, apostilló. Aboga por la prevención y la comunicación con los hijos para evitar que participen en este tipo de desafíos con riesgo real para su vida.

El hospital ha identificado que la mayoría de los pacientes son menores de 14 años, si bien el factor clave es el nivel de madurez. “Para un niño de 13 esto puede ser impensable, y para otro puede parecer divertido. Ese es el peligro de estos retos”, precisó.

Desde Urgencias del Materno, la prioridad es siempre estabilizar al paciente. “No es momento de indagar en por qué se ha tomado la pastilla. Nuestra labor es atender la urgencia vital. Son casos muy graves”, recalcó.

La doctora incide en la importancia de las lesiones que estos desafíos virales provocan y que, a veces, pueden ser irreversibles. “Hablamos de intoxicaciones que ponen en peligro la vida. Pueden llegar a ser mortales. En otros países ya se han descrito fallecimientos”, indicó, si bien precisó que en Málaga no se ha registrado ningún desenlace fatal.

Tras las primeras sospechas, según la pediatra, el Materno, como centro de referencia en la provincia, ha investigado estas hospitalizaciones y ha identificado que detrás de esa ingesta existe un reto común en el que se desafía a niños a consumir al menos 10 gramos de paracetamol, lo cual, reconoce, "es fácil porque existen comprimidos de un gramo”.

"Puede ser necesario un trasplante hepático"

Después, los participantes comparten en redes sociales quiénes de ellos ha debido estar más tiempo hospitalizado o han sufrido mayores complicaciones. “En los casos más graves, incluso puede ser necesario un trasplante hepático”, advirtió la pediatra.

El reto ya era conocido por los profesionales sanitarios. Hace aproximadamente un año, otros pediatras alertaban a través de plataformas como TikTok. Hablaban de un “reto ridículo” que acarrea consecuencias graves. En esos mensajes, los especialistas recordaban que el paracetamol es un fármaco eficaz contra el dolor, pero peligroso en exceso. La dosis máxima recomendada es de cuatro gramos al día, repartidos cada ocho horas. Superar esa cantidad, y más aún hacerlo como parte de un reto, puede provocar desde efectos leves hasta insuficiencia hepática, necesidad de trasplante o incluso la muerte.

“Como médico me indigna. Vemos a mucha gente luchar por su vida y, mientras tanto, otros la ponen en riesgo por cosas absurdas”, señalaban entonces los sanitarios, apelando al sentido común de adolescentes y familias.