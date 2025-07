Retrasos en el tren Málaga-Madrid: desprendimientos por una filtración de agua en el túnel en Valle de Abdalajís inutiliza una vía

Nueva incidencia en la línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid. Una filtración en el túnel a la altura del Valle de Abdalajís, que ha provocado desprendimientos, tiene cubierta de agua la vía 1, según se puede comprobar en los vídeos. Esto ha provocado que esta quede inutilizada y todos los ferrocarriles deban pasar por la vía 2. Está provocando demoras "leves" en los trenes, según informan desde Renfe. Afecta de igual manera a los dos operadores privados, Iryo y Ouigo.

Cabe recordar que la construcción del túnel a la altura de esta localidad pinchó el acuífero, por lo que el suministro de agua a los vecinos lo sigue pagando Adif, en compensación, y se hace mediante camiones con cubas de agua. Esto sucedió en 2005, por lo que son 20 años los que lleva este problema sobre la mesa.

Adif ha informado a través de su cuenta de X de la incidencia. Asegurando que se debe a la "presión hidrostática del acuífero próximo a la infraestructura". Además, ha señalado que se ha localizado un "desprendimiento de cascotes que no comprometen la estructura y la seguridad del túnel". A preguntas de este periódico, Adif no precisa el alcance de las afecciones ni el plan de trabajo para repararlo. Simplemente afirma un portavoz del Administrador de Infraestructuras que "se está trabajando para resolverlo lo antes posible". Y que "si fuese necesario cortar la circulación lo comunicaremos".

La alcaldesa del Valle de Abdalajís, Virginia Romero, relata estar "muy preocupada" a este periódico, a la vez que asegura que no tiene aún información oficial de los sucedido por parte de Adif o del Ministerio de Transportes, aunque sí que indica que otras fuentes le trasladan que "parece que es [el origen de la incidencia] por falta de mantenimiento".

"Es daño sobre daño", dice la regidora de un pueblo que lleva desde 2005 dependiendo de camiones cisterna para su abastecimiento. "Llevamos años buscando una solución definitiva [a la falta de abastecimiento por la afección en el acuífero], lo intentamos, pero cada vez son más problemas. Me pongo mala, esto no es normal, es daño sobre daño". A la ez que afirma que "por las imágenes parece que esto no es ninguna tontería".

No es el primer inconveniente, ni mucho menos en lo que va de año. La infraestructura sigue acumulando incidencias. Hace cuatro días fue un problema en la señalización en Atocha la que produjo este tipo de demoras. La misma se solucionó al día siguiente.

No fue demasiado importante esa afección, con epicentro en Madrid, menos comparada con el reguero de incidencias que viene acumulando la línea ferroviaria. De momento, tampoco lo está siendo la filtración de agua. Hace menos de una semana se dio la última afección en la zona de La Sagra, uno de los puntos negros del ferrocarril al sur. Entonces, según Adif, "una incidencia en el sistema LZB, que dificulta el control del tráfico ferroviario entre La Sagra y Mora, causó retrasos en los trenes de alta velocidad del sur y los de Castilla la Mancha". La incidencia quedó resuelta a media tarde.

Dos semanas antes se pudo hablar de caos ferroviario, entonces por un fallo de tensión en la catenaria tras quedar detenido un tren Ouigo. El mismo tuvo a un tren toda la noche parado en la provincia de Toledo y afectó a las circulaciones de los dos días posteriores, hasta que se dio solución a la avería en la catenaria. Adif anunció obras de mejora para la línea fuese menos frágil en ese punto.