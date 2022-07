El retrato del joven en Málaga: hay el doble de ‘ninis’ que de ‘sisis’

Los jóvenes no lo tienen fácil. La mayoría poseen una buena formación universitaria o profesional, pero encontrar un empleo no es nada sencillo. De hecho, la tasa de paro juvenil en Málaga está en torno al 40%. En cualquier caso, siempre hay gente para todo y en la juventud malagueña se están viendo dos extremos claramente diferenciados. Por una parte están los ninis, es decir, aquellos que ni estudian ni trabajan y, por otra, están los sisis, es decir, los que estudian y trabajan a la vez. Los primeros ganan por goleada a los segundos, hasta el punto de que doblan su número.

En el primer trimestre de este año, según los datos facilitados a este diario por el Instituto Nacional de Estadística recogidos de la última Encuesta de Población Activa, en Málaga había 40.600 jóvenes de entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan frente a los 20.800 que sí hacen las dos cosas y que, por tanto, están realizando un importante esfuerzo.

En el caso concreto de los ninis Málaga es la cuarta provincia española donde hay un mayor número por detrás de Barcelona (117.600), Madrid (104.700) y Alicante (52.000). En toda España hay más de 900.000. En los sisis Málaga sale bastante peor parada, siendo superada por la mayoría de grandes provincias. En Barcelona, por ejemplo, hay 135.400, en Madrid 185.800, en Sevilla 44.300 o en Valencia 54.800.

En estos momentos hay más de 40.000 jóvenes en Málaga que ni estudian ni trabajan, pero no es menos cierto que la situación está bastante mejor que hace unos años. Ahora hay 12.300 ninis menos que hace cinco años y 27.200 menos que hace una década. La coyuntura económica es clave. Durante los años de la crisis le era muy complicado encontrar un trabajo a los jóvenes y a las personas de cualquier otra edad y eso se reflejó en las estadísticas, llegando a alcanzar los 80.500 ninis en Málaga en el año 2009, el doble de los actuales. Entre 2010 y 2015, años duros de recesión, no se consiguió nunca bajar de la barrera de los 60.000.

Una vez superados los coletazos más graves de la pandemia por Covid, hay más oportunidades laborales para los jóvenes. El sector turístico, con los hoteles y la restauración como puntas de lanza, espera un buen verano e incluso se quejan de que no encuentran profesionales cualificados. Por otra parte, el sector tecnológico está en plena ebullición con numerosas empresas locales y extranjeras que están buscando trabajadores formados. Una de ellas, la consultora multinacional EY, ha inagurado oficialmente esta semana un centro en el parque tecnológico en el que ya cuentan con 500 trabajadores y aspira a tener 2.000 en el año 2025.

¿Qué dicen los jóvenes malagueños?

Este diario ha contactado con varios de ellos para conocer cuáles son sus planes. Entre los sisis hay jóvenes como Guillermo Bermejo, "sisi" que han tomado las riendas de la innovación. “Buscaba compaginar lo que podía aprender en el aula con la puesta en marcha de mi propio proyecto: El XIIDEAL para obtener una experiencia real de primera mano y de paso crearme mi propio escaparate con el que darme a conocer y poder potenciar mi marca personal”, afirma Bermejo, estudiante de Periodismo. Continua trabajando en la creatividad, apoya los proyecto jóvenes como el suyo y confía algún día vivir de ello. “He trabajado muchísimas horas al día. Hasta ahora con la carrera he compaginado todas las horas de estudio, exámenes, trabajos, proyectos, ademade asistencia a clase tanto presencial como online y quitando horas a mi tiempo libre para invertirlas a mi proyecto", concluye.

María Sevilla,"sisi" estudiante de Periodismo de ultimo curso, tuvo que escoger el turno semipresencial para ayudar en casa y además poder pagar la universidad ya que no le concedían beca. "No me pareció mal porque cuando estaba saturada de la universidad me aliviaba el trabajo y cuando estaba cansada de trabajar volvía a la rutina de la universidad", añade Sevilla. Ha trabajado como azafata de todo tipo, de congresos, de eventos, de perfumería, promociones y hasta camarera.

Valentina Moyano,"nini", graduada en Educación Social terminó el grado en junio de 2021, su intención realmente era trabajar, pero no fue posible. Resulto que no se había matriculado a un Máster y no pudo entrar en el curso 2021-2022. Buscó trabajo pero solo pudo conseguir uno temporal a finales del año pasado. Valentina lleva buscando trabajo desde hace más de un año. "Es difícil encontrar trabajo como educadora social, porque la gran mayoría te exigen mínimo experiencia de un año entero", añade Valentina. Actualmente se encuentra también buscando empleos de cuidadora, operaria, cuidadora, etc. Asegura que toda experiencia previa es importante.

Jose Galindo, "sisi", empezó a trabajar cuando estaba en segundo de carrera del grado de Periodismo. "Trabajar antes y compaginar vida laboral te ofrece un tipo de práctica que no vas a encontrar en la universidad", asegura Galindo, quien lleva años como locutor de radio y además ha colaborado con numerosos medios de comunicación de la provincia de Málaga. "A veces pueden parecer dos mundos totalmente incompatibles, pero te terminas acostumbrando cuando coges algo de ritmo", añade.

Daniela Iturregui, "nini", graduada en Educación Infantil, ahora mismo se encuentra sin estudios ni trabajo porque quiere opositar para educación y manifiesta que, antes de comenzar la nueva temporada de septiembre, quiere tomarse unos meses de descanso. Asegura que es consciente de que unas oposiciones, sean las que sean, son duras y conllevan un ritmo muy duro, además de constancia. "Quiero disfrutar de mi último verano de vacaciones completas antes del sacrificio que conlleva este tipo de oposición", asegura.