Irrumpen en una casa de lujo de El Candado con la dueña dentro: roban 200.000 euros en joyas y relojes

Estaba sola en una de las habitaciones de su lujoso chalé cuando varios ladrones encapuchados accedieron al interior. No debieron hacer demasiado ruido, pues la mujer no se percató de que habían entrado y estaban registrando su casa hasta que accedieron a la estancia en la que se encontraba. No emplearon violencia, aunque supuestamente portaban una barra de hierro y uno de los presuntos atracadores se quedó con la víctima en el cuarto hasta que el resto se hacía con el botín: unos 200.000 euros entre relojes y joyas.

Era sábado, 18 de mayo. Habían pasado las 22:00 horas cuando los atracadores saltaron un muro y accedieron al inmueble forzando la puerta principal. Recorrieron cada una de las dependencias del hogar hasta llegar al lugar donde se encontraba la dueña, que ronda los 60 años. No había escuchado ruido alguno que le hiciese sospechar lo que estaba ocurriendo al otro lado de su puerta.

Cuando los asaltantes se colaron en su habitación supuestamente portaban una barra de hierro. Aunque no emplearon violencia contra ella, uno de los atracadores permaneció a su lado y sin quitarle ojo durante la hora aproximadamente que el resto aprovechaba para desvalijar el chalé. No buscaban dinero, sino piezas exclusivas y únicas. Según fuentes cercanas al caso consultadas por este periódico, los delincuentes sustrajeron, sobre todo, joyas y relojes, cuyo valor asciende a los 200.000 euros.

La Policía Nacional, por el momento, mantiene una investigación abierta para el total esclarecimiento de los hechos. Además, no es el único robo que trata de resolver. Hace tan solo unos días, un matrimonio que se encontraba con su nieto en su casa de Cerrado de Calderón también sufrió un asalto. En este caso, los presuntos criminales sí atentaron contra una de las víctimas.

Atraco en Cerrado de Calderón: golpean con una barra de hierro al propietario

Ocurrió la noche del pasado viernes 7 de junio. Los malhechores, ya en el interior del chalé, habrían conducido al propietario a otra habitación para abofetearlo y golpearlo con una barra de hierro. También esgrimían un destornillador con el que previsiblemente tratar de intimidar a sus víctimas. En este atraco, los responsables también lograron hacerse con relojes -cuyo valor aún se desconoce- y en torno a 12.000 euros en efectivo.

Por su parte, la Guardia Civil investiga otro robo en una vivienda de Rincón de la Victoria por parte de un grupo de encapuchados armados que maniataron y retuvieron bajo amenazas a un matrimonio y a su hijo hasta que consiguieron escapar con 100.000 euros en efectivo, relojes de lujo y numerosas alhajas. La víctima es un conocido empresario del municipio.

Los hechos se produjeron la noche del pasado 4 de junio en una casa en la urbanización Cotomar. Tres hombres con el rostro cubierto y guantes irrumpieron en la vivienda. Lo hicieron con armas de fuego que, según las pesquisas, serían auténticas. Los atracadores llegaron a colocarles unas bridas a los moradores: un conocido empresario -que habría sido el objetivo vigilado- su pareja y su hijo, mayor de edad, según explicaron las distintas fuentes consultadas.

Durante el asalto, los autores forzaron, bajo amenazas, a los dueños de la vivienda a abrir la caja fuerte. Habían recibido golpes, según su testimonio, que aportaron a los investigadores. La peor parte se la llevó el padre, que fue agredido también en la cabeza. El progenitor consiguió zafarse y pudo soltarse las bridas. Entonces, pidió auxilio a la Guardia Civil. La pesadilla, por fortuna, había terminado. Un amplio dispositivo policial acudió hasta la vivienda en la que habían perpetrado el asalto. Tras los hechos, las víctimas tuvieron que recibir asistencia médica.