"Tenía ropa de invierno en el escaparate pero la he quitado, porque le daba sol y no pegaba"

El invierno comienza a asomar con dificultad y, por el momento, la ropa de abrigo se ha comprado muy poco. El retraso del frío está suponiendo un problema para las tiendas, que no ven el momento de poner en sus escaparates los abrigos gruesos, ya que las temperaturas hasta el pasado viernes no lo permitían.

Así demuestran su frustración en barrios como la Cruz de Humilladero algunas de las propietarias que han dejado durante unos minutos los mostradores para contar cómo están viviendo en sus ventas esta situación atípica.

Antonia Martín lleva adelante una tienda de ropa y comenta lo difícil que está siendo esta temporada de invierno: "Ventas no se han tenido, pero siempre hay que mirar en lo positivo. Ahora se llevan mucho los chalecos o los jerseys de punto sin manga. Al final vas sacando de otras cosas más ligeras: polos, cortavientos... En Málaga a lo mejor eso es de marzo y ahora lo vendemos en noviembre". Añade además: "Cada vez compro menos chaquetones, el año pasado costó trabajo venderlo, y este año se ha aplazado más. Pero hay que cogerlas ya, porque luego cuando las prendas gordas se tienen que poner es cuando estamos en rebajas".

"Hemos traído un poco de lana, pero no nos hemos empleado al cien por cien para hacer una compra de invierno", comentaba otra propietaria. Como ella son muchos los casos de comercios que no están apostando por los abrigos hasta que no se presente la demanda.

Sin embargo, hay quienes sí hicieron un intento al inicio de la temporada, aunque sin ningún éxito. "Tenía ropa de invierno en el escaparate, pero la he quitado, porque le daba un solano... y no pegaba", admitía una dependienta. Mientras tanto, las personas en la calle afirman que no están comprando ropa de invierno "porque no hace frío" y dudan que lo vayan a hacer.

A pesar de ello, las dependientas siguen decorando y diseñando con esmero los escaparates de sus tiendas, intentando ser realistas con lo que se viste diariamente más que con lo que se debería llevar en esta época del año.

Al hablar de grandes comercios y grupos textiles, sorprende ver en sus percheros carteles de precios rebajados, precisamente en los abrigos y jerseys a los que ocasionalmente ya se les tendría que estar dando uso.

Llama la atención también ver en las marquesinas carteles anunciando la colección de invierno, mientras a su lado los termómetros marcan temperaturas de más de 20 grados. El otoño en Málaga está siendo aún más atípico de lo que los últimos años nos han acostumbrado, especialmente con lo referido a la falta de lluvia.

Entretanto, dentro del mundo de la moda surgen tendencias constantemente, el denominado fast fashion. La industria textil genera cada vez más colecciones que se salen de las ya conocidas: invierno, primavera, verano y otoño. Ahora puede haber una nueva en cualquier momento, lo que supone una nueva tendencia que seguir y que caducará en poco tiempo.

Sin embargo, en Málaga parece imposible seguir estas tendencias, o al menos las referidas al invierno. "La economía tampoco está como para comprar, así que no lo haré", sostenía una entrevistada. Esta temporada, en la ciudad prevalecerá el ahorro y vestir lo que ya se tiene, hasta que el tiempo diga otra cosa.