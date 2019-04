Royal Caribbean presenta su nuevo barco de crucero en Málaga

En la tarde de ayer llegó a Málaga el Spectrum of the Seas, el nuevo barco de crucero de Royal Caribbean. Procedente del puerto de alemán de Bremerhaven, este buque que atracó en el muelle norte de la estación marítima de levante, se estrena en aguas malacitanas tras su salida de los astilleros germanos Meyer donde recientemente finalizaba su construcción; una obra estimada en 750 millones de euros.

Considerado como el buque más tecnológico y vanguardista de Royal Caribbean, el Spectrum, que está siendo presentado internacionalmente en Málaga, es una mejora de los buques de la clase Quantum: Quantum of the Seas y Anthem of the Seas; una vuelta de tuerca a este proyecto de buque que se ha denominado como Quantum-Ultra Class.

Con 168.000 toneladas de registro bruto y 348 metros de eslora, casi veinte metros más pequeño que los Oasis, Allure, Harmony o Symphony of the Seas considerados, con mínimas diferencias, los buques de crucero más grandes del mundo, el barco que ayer atracó por primera vez en Málaga está específicamente diseñado para el mercado asiático; un significativa circunstancia que ratifica la apuesta que Royal Caribbean está haciendo en este sector crucerístico.

Disponiendo de una capacidad para albergar a 4.246 pasajeros, destaca la gran variedad de camarotes que presenta el Spectrum. Con 2.137 cabinas de entre 6 y 152 metros cuadrados, el nuevo buque de Royal oferta 37 categorías diferentes de alojamiento; una circunstancia a la que hay que añadir una área exclusiva a popa que dispone de ascensores, salones y un restaurante privado para los pasajeros que viajen en esta zona del buque.

Manteniendo todos los espacios de ocio habituales en los grandes barcos de esta compañía, el Spectrum oferta el denominado North Star, una cúpula observatorio que, desde la cubierta superior se eleva hasta los 90 metros. Además de esta atracción que ya disponen los buques de su clase, el barco que hoy se estrena en Málaga presenta un simulador de paracaidismo y uno de surf, así como el revolucionario Bionic Bar en el que unos brazos mecánicos ofrecen bebidas a los pasajeros.

Con un restaurante que ocupa tres cubiertas con capacidad para 1.844 comensales, la variada oferta gastronómica de este barco atiende a gustos internacionales haciendo especialmente hincapié en la cocina asiática. Disponiendo de un gran teatro con un aforo para 1.299 personas, el casino y el Music Hall compiten con el Star Moment, un karaoke muy al gusto del mercado turístico para el que navegará este barco en unas semanas.

Cumplimentada la tradicional recepción con autoridades, el Spectrum of the Seas tiene previsto dejar la aguas malacitanas a las 20:00 de este martes. Una puesta de largo que ha tenido al puerto de Málaga como protagonista antes de que el nuevo buque de Royal viaje a Barcelona para desde allí iniciar un largo recorrido de 51 noches que lo posicionará en Shanghai.