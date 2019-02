La pérdida de camas de hospital por la crisis en Málaga equivale al cierre del Costa del Sol

Sobre las listas de espera, CCOO detalló que la provincia es la que tiene más pacientes aguardando una primera cita con el especialista ( 50.869 ). No obstante, con 51 días de demora media, Málaga está dos por debajo que Andalucía ( 53 ). El sindicato remarcó que esta tardanza actúa como “tapón” de la asistencia ya que sin el acceso a una primera consulta con el especialista, “no hay pruebas diagnósticas ni consecuentemente una posible intervención quirúrgica”.

CCOO pide al nuevo Gobierno andaluz que asuma el proyecto del nuevo Regional

"Al nuevo Gobierno andaluz le pedimos que no empiece de nuevo, sino que retome lo que hay y no se demoren los tiempos". La reivindicación ha sido planteada este miércoles por el secretario de Sanidad de CCOO, Rafael González, quien ha argumentado que el déficit de la provincia en materia sanitaria no admite dilaciones. El secretario provincial del sindicato, Fernando Muñoz, ha recordado que el Consejo Social aprobó "por unanimidad" exigir a la Junta de Andalucía la reordenación hospitalaria de Málaga que incluye el nuevo Regional, la reconversión del actual Carlos Haya en un hospital de crónicos y un Chare en la zona este de la capital. Muñoz ha hecho hincapié en que el PP -que ahora gobierna en Andalucía- respaldó esa propuesta de CCOO. "Por lo tanto, le exigimos al alcalde [Francisco de la Torre] que se mantenga firme en su reivindicación a la Junta y que mantenga ahora el mismo nivel de exigencia", ha dicho el secretario provincial del sindicato.