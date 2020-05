Satse denuncia el "impago" del exceso de jornada del personal del hospital Costa del Sol en 2019

El Sindicato de Enfermería de Málaga-Satse ha denunciado este lunes el “impago de salarios” a los profesionales de la Agencia sanitaria Costa del Sol, y en concreto “el exceso de jornada realizado en el año 2019 por el personal interino y eventual” de los tres centros hospitalarios que gestiona, mientras que la organización sanitaria ha asegurado que este abono se ha retrasado por atender las necesidades de la pandemia por Covid-19.

Así, el sindicato ha detallado que la dirección de la agencia no ha abonado las cantidades relativas a las “horas de más que ha realizado el personal” durante el pasado año como consecuencia de “no respetar los descansos, realizar turnos dobles, ir concatenando contratos, etc...”, y que afecta a los hospitales Costa del Sol de Marbella, al de Alta Resolución de Benalmádena y al Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas.

En este sentido, el colectivo ha aclarado que el pago de estas horas trabajadas de más “deberían de haberlo abonado en la nómina del mes de marzo, según está acordado con la dirección de la Agencia en un acuerdo con fecha 11/04/2014”, algo que no se ha producido.

Por ello, el sindicato presentó un escrito a la autoridad del centro sanitario “solicitando explicaciones, así como que se procediese a su abono sin demora”, por lo que ha criticado que “la política de la dirección es de opacidad, de no responder y de menoscabo", ya que no solo no contesta a la demanda del colectivo e indica cuándo procederá al abono, sino que "vuelve a no pagar en la nómina de abril”.

La organización sindical ha considerado “una falta de respeto el impago de estos salarios, sobre todo en estos momentos donde todo el personal está haciendo grandes esfuerzos, doblando turnos, reduciendo sus descansos, cambiando de unidades y asumiendo funciones y tareas nuevas para combatir los efectos de la pandemia por Covid-19”.

Por su parte, desde el hospital del Costa del Sol han declarado que “este pago se va a realizar en cuanto se pueda”, aunque no han detallado fechas, así como han justificado el retraso en el hecho de que este año “se han priorizado todos los servicios y las necesidades que han surgido en torno a la pandemia”.