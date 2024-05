El secretario de Smassa ya advirtió al alcalde en 2021 de prácticas del ex gerente "contrarias a derecho"

Francisco Souvirón, entonces secretario del consejo de administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga (Smassa), ya advirtió al alcalde, Francisco de la Torre, en 2021 que el ex gerente, Manuel Díaz Guirado, le había conminado a hacer prácticas "contrarias a Derecho" y que causarían "un perjuicio económico a la sociedad y al Ayuntamiento" en beneficio de Empark, que cuenta con un 24,5% de la empresa.

El abogado envió una carta, a la que ha tenido acceso este periódico, con fecha 4 de junio de 2021 al regidor en la que le avisaba de que había sido presionado por Díaz Guirado para firmar un documento que, según el relato de Souvirón, iba en contra de los intereses económicos de Smassa, pero también contravenía la legislación.

Las presiones tenían relación con la adjudicación del aparcamiento de Pío Baroja, y se dan un día antes de que el consejo de administración de la empresa lo aprobase. Es la misma obra en la que la sociedad reconoce "irregularidades administrativas" y que está en el centro de tres causas distintas en los juzgados. Además, han sido el detonante para que De la Torre haya cesado a Díaz Guirado a principios de esta semana.

Un día antes del consejo de administración en el que se iba a adjudicar el parking de Pío Baroja. El gerente "muy alterado" telefonea a Souvirón, ha recibido una llamada de Empark (socio con un 24,5% de la sociedad). Dicen que se niegan a apoyar el punto del aparcamiento. Para recibir el voto positivo, siempre según la versión de Souvirón, necesita "que firme una carta en la que la sociedad se compromete a compensar económicamente a Empark al final de la vida de la sociedad".

El secretario se niega, "no se puede hacer, la legislación es muy clara", asegura en la misiva al alcalde, añadiendo que ofrece otras soluciones –que necesitarían más de un día, por lo que habría que retirar el punto–. Cuando Díaz Guirado le insiste, Souvirón argumenta que esa carta "es contraria a derecho" y causaría "un perjuicio económico a la sociedad y al Ayuntamiento en beneficio de un tercero".

La respuesta del gerente, según la versión recogida en el escrito al alcalde, es: "Dentro de 25 años no estaremos aquí nadie y así no me sirves". Más tarde, por un mensaje de texto, Díaz Guirado le trasladó que "ya tenemos la solución". En el consejo el punto salió adelante con mayoría absoluta.

Souvirón continúa la narración asegurando que el gerente le trasladó tras la reunión que José del Río [concejal de Movilidad entonces] "había encontrado a un abogado que conocía y que había firmado la carta requerida". Asimismo, traslada que su sustituto sería el letrado que había rubricado la misiva a la que él se había negado, siendo "del agrado" de Del Río. Así, le trasladó al alcalde que su destitución se debía a una "represalia" por negarse a firmar la carta.

Esta misiva ha sido objeto de debate político después de que este lunes, en un Pleno Extraordinario sobre Smassa, Dani Pérez, portavoz socialista, requiriese al alcalde que la hiciera pública. De la Torre accedió a compartirla con la oposición, siempre que Souvirón diera el visto bueno.