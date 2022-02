El sector agrario malagueño convoca una tractorada el 3 de marzo ante "la difícil situación" del sector

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Málaga han decidido "en unidad de acción intensificar las acciones reivindicativas programadas ante la difícil situación que atraviesa el sector". En la provincia de Málaga han convocado el próximo 3 de marzo una manifestación con carácter urgente con tractores llegados desde distintos puntos de la provincia en la comarca de Antequera.

"Los precios, la subida de los costes de producción, las novedades sobre reforma laboral, la competencia desleal, la reforma de la PAC y, para colmo, una sequía severa, que asfixia a las explotaciones agrarias malagueñas desde hace varios años, han saturado al sector", han advertido en un comunicado, al tiempo que han agregado que "se están produciendo abandono de explotaciones, lo que conlleva una imparable despoblación de zonas rurales".

Además, han continuado, "los alimentos siguen encareciéndose en la cesta de la compra para los consumidores, que pagan más por los productos que adquieren".

Han advertido, no obstante, que es "un aumento de precios que, sin embargo, no repercute en los agricultores y ganaderos, el primer eslabón de la cadena alimentaria, que ven cómo se incrementan sus pérdidas porque ni siquiera cubren los costes de producción con la venta, mientras que al mismo tiempo llegan a nuestros mercados productos importados de terceros países que no cumplen con los requisitos exigidos en la Unión Europea, ni en calidad ni en seguridad alimentaria ni en su proceso de producción".

Por ello, Asaja, COAG, UPA, y Cooperativas Agro-alimentarias de Málaga han hecho un llamamiento a agricultores, ganaderos y cooperativas para que acudan a la gran manifestación y tractorada del próximo 3 de marzo y que "al unísono reclamen políticas y medidas coherentes para garantizar la dignidad de las explotaciones agrarias y salvaguardar el campo malagueño".