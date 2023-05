El sector turístico de Málaga busca miles de trabajadores para hacer frente a la demanda del verano

Con el verano a la vuelta de la esquina y la llegada continuada de viajeros a Málaga, el sector turístico continúa buscando miles de trabajadores para poder hacer frente a toda la demanda que van a tener durante los próximos meses. En la hotelería estiman que podrían necesitar entre 300 y 400 empleados más y en la hostelería podrían ser unos 10.000 aproximadamente.

La causa de que falten trabajadores no está en que no haya, sino que a pesar de que el sector contrata cada vez a más personas, la demanda crece a una velocidad a la que el sector todavía se está acostumbrando y muchos aspirantes no están cualificados. Los puestos de trabajo que se necesitan cubrir, tanto en la hostelería como en la hotelería, son camareros, ayudantes de camareros, cocineros, ayudantes de cocineros, pinches, personal de sala, camareros de piso e incluso ayudante de mantenimiento.

Los motivos por los que no se cuenta con más personal para cubrir estos puestos son diversos. Por un lado, hay personal del sector que a raíz de la pandemia cambiaron de trabajo y no están interesados en volver a la hostelería y por otro lado, muchos de los interesados no tienen la formación necesaria para desarrollar la actividad que se realiza en alguno de estos puestos. En este sentido, fuentes de la presidencia de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) aseguran que esto en parte sucede porque en la provincia existe un déficit de formación en hostelería y consideran que se deberían de crear más centros formativos con mayor capacidad.

Los últimos datos que se conocen sobre el empleo en la hostelería indican que en el mes de abril había 95.128 personas dadas de alta en este sector. Lo que quiere decir que había un 10% más de trabajadores que hace un año. Unas cifras récord e importantes, pero no suficientes porque a pesar de haber superado las contrataciones de 2022, sigue faltando personal. “Esto se debe a la alta potencialidad del sector turístico como palanca económica y motor de empleo de la provincia”, aseguran desde Mahos.

En Málaga el número más alto de empleados que ha tenido la hostelería ha sido de unas 102.000 - 103.000 personas. Desde Mahos creen que para este año el máximo de empleados que podrían llegar a tener rondará los 107.000 o los 108.000 empleados. Por lo que estiman que, si actualmente hay 95.000 personas en el sector, necesitan entre 10.000 y 12.000 trabajadores más.

Igualmente, hay personas que no tienen una buena imagen del trabajo en la hostelería y para eliminar esto diferentes establecimientos ya están trabajando para hacerlo más atractivo. Un ejemplo de esto es que hay restaurantes en Málaga en los que han desaparecido los turnos partidos que tenían a los empleados todo el día pendiente del trabajo. Ahora, las empresas están empezando a apostar por los turnos corridos y por duplicar la plantilla.

Por su parte, Manuel Villafaina, presidente de Asociación de Empresarios de Playas de Málaga (Aeplayas) sostiene que la hostelería siempre ha vivido con la imagen de que “se trabaja mucho y son muchas horas, pero es una profesión digna donde se conoce a muchas personas y hay quien ha empezado como camarero y ahora tiene establecimientos propios”. En esta línea, remarca que los empleados trabajan unas 40 horas semanales y quienes tienen el sueldo más bajo son los ayudantes de camarero, los cuales reciben al mes unos 1.400 euros netos.

En la hotelería malagueña trabajan unas 27.000 personas

No solo en la hostelería están buscando trabajadores, sino que en la hotelería se encuentran en la misma situación. En el sector trabajan unos 27.000 trabajadores y para poder cubrir toda la demanda que tienen, según Javier Hernández, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), necesitan entre 300 y 400 trabajadores más. “Son necesarios en toda la provincia para que los establecimientos hoteleros puedan mantener la ocupación alta y tener disponibles todos los servicios que ofrecen”, asegura Hernández.

En cuanto a la posibilidad de contratar personal de fuera de España, desde el sector de la hostelería sostienen que no lo consideran necesario porque actualmente en Málaga hay suficientes demandantes de empleo que pueden incorporarse a esta industria. No obstante, si finalmente se ven en la necesidad de incorporar en su plantilla personal de fuera, lo harían sin ningún problema, pero actualmente no es su prioridad. Asimismo, el sector hotelero considera que aunque quisieran contratar personal extranjero, sería muy difícil debido a la situación actual del mercado de la vivienda en Málaga y los precios “desorbitados” en los que está tanto la venta como el alquiler de pisos, no solo en la capital, sino en la provincia.