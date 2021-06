Los seguidores de Espadas: “Hay que plantear un nuevo proyecto en el PSOE de Málaga"

Los seguidores de Juan Espadas en la provincia de Málaga empiezan a aprovechar su victoria sobre Susana Díaz en las primarias de designación del candidato del PSOE andaluz a las próximas elecciones autonómicas para poner sobre la mesa la necesidad de "plantear un nuevo proyecto" en la organización socialista malagueña. En la línea de lo que ya se propone para el conjunto de la comunidad, esta corriente cree fundamental para evitar "divisiones" en el partido que los actuales responsables provinciales asuman las directrices marcadas por Espadas.

alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, no deja lugar a la duda: "La direcciones provinciales y los militantes que realmente sientan al PSOE tienen que someterse a las directrices que marque Juan Espadas; Susana ya ha dicho que no va a poner ninguna impedimento para que marque el rumbo del partido". Y ello pese a que Díaz ha sido la candidata más votada en la provincia , con apenas un centenar de votos más que el alcalde de Sevilla. En este nuevo escenario, uno de los más claros apoyos de Espadas en Málaga, el, no deja lugar a la duda: "La direcciones provinciales y los militantes que realmente sientan al PSOE tienen que someterse a las directrices que marque Juan Espadas; Susana ya ha dicho que no va a poner ninguna impedimento para que marque el rumbo del partido".

Y en esta misma línea, también el partido de Málaga tiene que estar al servicio de Espadas. "Debe ser el que marque esas directrices y los demás tendremos que estar a lo que diga y echar una mano. No queda otra. Hay un nuevo proyecto y todos tenemos que ayudar en eso", ha apostillado. Una línea de acción en la que tiene claro que debe estar el actual secretario general del PSOE malagueño, José Luis Ruiz Espejo, quien de manera clara apoyó a Susana Díaz en el proceso de primarias.

"No le queda otra que trabajar en esa misma línea, no se puede marcar de otra forma, sería un error por su parte", ha opinado Gallardo, quien ha confiado en que ese sea el comportamiento de quienes han respaldado a Díaz. Pero ha advertido: "Si estamos hablando de poner zancadillas y no ser leales estaremos hablando de otra cosa; mientras trabajemos en la buena línea y que sea Espadas el que marque las políticas del PSOE no tiene que haber problemas".

Sobre la figura del actual secretario general provincial, ha recordado que ya en su día perdió al apoyar a Susana Díaz en el congreso federal en el que fue designado Pedro Sánchez, un envite al que se suma ahora el resultado de las primarias andaluzas. Por este motivo le ha pedido "una reflexión". "Tiene que ver que hay que plantear un nuevo proyecto en el PSOE de Málaga, ese cambio es necesario", ha defendido, si bien no se ha posicionado respecto a la persona que deberá asumir el liderazgo llegado el momento.

Daniel Pérez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga "Ahora nos toca unir el partido; veo que es algo en lo que todos están dando pasos"

Superadas las primarias, el PSOE tiene ante sí un proceso completo de congresos. Primero el federal, en octubre; después, los regionales, en noviembre, y, finalmente, los provinciales, previsiblemente en diciembre. Eso siempre que no haya adelanto electoral. En este escenario, Gallardo es claro: "Nadie con un 50% de apoyos puede llevar una provincia; toca una labor de pedagogía para encontrar a la mejor persona que reúna los apoyos".

"Hay que conformar los mejores equipos que puedan llevarnos a una victoria en todos los comicios; que José Luis quiera seguir estando, como cualquier otro militante del PSOE; ahora toca remar todos juntos; quizás haya que renovar ciertas cosas", ha añadido.

Algo menos contundente en sus afirmaciones ha sido el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, quien ha formado parte del equipo de Juan Espadas. "El resultado hay que entenderlo como positivo para el PSOE andaluz, porque hay una persona que sale reforzada del proceso", ha expresado, coincidiendo en que la figura del alcalde sevillano representa "un proyecto de cambio, una revulsivo y un proyecto de unión del partido". "Ahora nos toca unir el partido, coserlo; veo que es algo en lo que todos están dando pasos, también en Málaga", ha valorado.

Preguntado de manera directa por el liderazgo del partido en la provincia de Málaga, Pérez se ha limitado a recordar que lo que se ha elegido por el momento es al candidato socialista a la Junta. "Lo demás se verá en los congresos; no es el momento de hacer una extrapolación a congresos provinciales", ha afirmado, al tiempo que ha añadido: "Si queremos trabajar por la unidad del partido hay que apoyar a Juan".

José Bernal, presidente del PSOE de Málaga "Desde anoche todo empieza de nuevo; todos juntos detrás de Juan"

Y es una lectura que se comparte en la corriente que durante estas semanas se ha posicionado claramente a favor de Susana Díaz. Una de estas voces es la de José Bernal, actual presidente del PSOE de Málaga. "Desde anoche todo empieza de nuevo; todos juntos detrás de Juan", ha enfatizado, recalcando la necesidad de trabajar "en la unidad del partido, no en la integración".

De acuerdo con su lectura de los acontecimientos, no son de esperar sorpresas en el comportamiento de la actual dirección provincial, en la que, ha recordado, hay integrantes que han votado a cada uno de los candidatos a las primarias. "La dirección provincial va a seguir en la misma línea, con el tutelaje de las direcciones regional y federal", ha añadido.

Respecto a lo que pueda ocurrir en el próximo cónclave provincial, Bernal no ha querido aventurar acontecimientos, aunque sí ha sido explícito en garantizar su apoyo a José Luis Ruiz Espejo si decide optar a la reelección. "Es la persona más capacitada", ha insistido.