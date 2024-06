“¡Maestra, que el examen ha sido fácil!”: arranca la Selectividad en Málaga con un alumnado muy motivado

“Las playas, parameras/ Al rubio sol durmiendo,/ Los oteros, las vegas/ En paz, a solas, lejos;/ Los castillos, ermitas,/ Cortijos y conventos,/ La vida con la historia,/ Tan dulces al recuerdo”. Estas son las dos primeras estrofas de Las Nubes, el poema de Luis Cernuda que ha formado parte de los textos que han tenido que abordar los estudiantes que se han presentado esta mañana a las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, la PEvAU, antigua Selectividad. “¡Me encanta la Generación del 27 y qué bien nos la has enseñado, maestra!”, exclamaba una recién examinada Paula Lorenzio. Esta alumna del IES Sierra Bermeja, en Málaga (Ciudad Jardín), se dirigía efusivamente a su docente, Ana Bermúdez, que abrazaba a Paula mientras ella no paraba de decir. “La poesía de Cernuda es tan bonita y no la llevaba nadie”, continuó diciendo. Una admiradora del poeta sevillano que confesó que quiere estudiar el Doble Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. “Nada que ver, ¿verdad?”, señaló de forma divertida.

Junto a ella compañeros de clase que coincidían al tildar esta prueba de arranque de PEvAU 2024 como “sencilla”, con “textos fáciles y una estructura clásica”, según Germán Soto, que ha cursado Bachillerato en el IES Santa María de los Ángeles (zona de Carranque). Germán, al contrario que en el caso anterior, duda sobre hacia donde dirigir su futuro: “Ingeniería en Tecnologías Industriales en la Universidad de Málaga o Aeroespacial, en Sevilla, según la nota y las posibilidades”. Y es que el tema de las notas de corte es un aspecto que ha marcado a unos respecto a otros. “Yo venía nerviosilla porque quiero hacer Medicina y está a 13,09”, comentó una de las alumnas del colegio Maristas de Málaga.

Al salir de este primer examen eran más las expresiones de alegría y alivio que las caras de tristeza. Compañeros que se abrazaban, otros que se iban preguntando qué habían respondido a tal o cual pregunta: “¿Qué son los oteros? ¿A qué se refería en el texto?”; “¡Pues anda que carnes sempiternos!”. Luna y Javi, de la Universidad Laboral de Málaga (Puerto de la Torre), cuestionaban entre sí hasta que apareció en escena José Antonio Franquelo, su tutor. “Son cinco años ya acudiendo con los chicos a la Selectividad y siempre les aconsejo tranquilidad, que si se estudia se aprueba”, afirmó a Málaga Hoy.

Franquelo, como Ana Bermúdez, es uno de los muchos profesores que se veían entre los jóvenes compartiendo la emoción del momento. En total, 9.542 malagueños en toda la provincia que han acudido a una de las 16 sedes que se han habilitado al respecto. Tanto Paula como Germán van a pasar esta fase en la Facultad de Medicina, en Teatinos. En el campos, también la Escuela de Ingenierías Industriales, ETSI de Telecomunicación e Informática, Ciencias de la Comunicación y Turismo, Psicología y Logopedia, Derecho y Ciencias de la Educación han sido escenario de esa jornada inaugural que ha transcurrido con “absoluta normalidad”, según el rector de la UMA, Teodomiro López Navarrete.

El rector ha querido desear “lo mejor a los que se examinan estos días” y ha apuntado que “ojalá consigan la plaza que desean”. La oferta de la Universidad de Málaga es de 7.300 vacantes para nuevo ingreso frente a los más de 9.500 participantes en las pruebas, con unas notas de corte que varían del 13,455 que se necesita para acceder al Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática al 5 que se exige para hasta 25 titulaciones, ocurre con ocho de las carreras de Filosofía y Letras o en casos como el de Gestón y Administración Pública, Educación Infantil y Educación Primaria, algunas ingenierías –Telemática, Ingeniería Electrónica industrial- o Ciencias Ambientales e Ingeniería Química.