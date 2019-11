Sergio Cuberos fue elegido ayer presidente de la Cámara de Comercio de Málaga para los próximos cuatro años sustituyendo en el cargo a Jerónimo Pérez Casero, que había ocupado ese puesto desde 2002.

En esta entrevista con este diario desgrana su plan de acción para apoyar a las empresas malagueñas.

–Usted empezó como charcutero, luego creó la cadena de supermercados Maskom y hoy es presidente de la Cámara de Comercio. ¿Pensaba que llegaría hasta aquí?

–Empecé alquilando un mostrador de charcutería dentro de un supermercado en Pasaje Valencia. Estaba estudiando Medicina, quería ganar algún dinero y compaginé ambas cosas. Acabé dejando Medicina. Al año siguiente me quedé con el traspaso del supermercado entero y saqué una plaza para estudiar enfermería en Carlos Haya. Por la mañana iba a Carlos Haya y por la tarde al supermercado con el apoyo de mi mujer y de personal contratado. Luego estuve cinco años trabajando en quirófano de tocoginecología. Era mucho estrés compaginar las dos cosas y en 1989 ya decidí ser empresario montando una cadena de supermercados. Me siento ilusionado.

–¿Cual es su mejor activo para ser presidente de la Cámara?

–Soy un empresario que me dedico a gestionar. En el último año he estado como vicepresidente primero y diez años como miembro del Pleno por lo que conozco la casa. También conozco perfectamente la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) como vicepresidente. Sé, por tanto, qué es lo que queremos con la unidad de acción, es decir, que hay un cuerpo empresarial con dos miembros: la Cámara de Comercio y la CEM. Es mejor que vayan ambos armonizados y en un único camino a que cada uno vaya por un lado.

–Jerónimo Pérez Casero quería seguir como presidente. Solo se ha presentado su candidatura. ¿Por qué?

–Jerónimo se postuló, pero se vio que se había conseguido la renovación del 70% del Pleno y era difícil transmitir que iban a ser todos nuevos pero que el presidente seguiría siendo el mismo. Se le explicó a Jerónimo, estuvo de acuerdo y dio un paso al lado quedándose como vicepresidente de la CEM.

–¿Cuáles serán sus primeras acciones?

–Hoy a las 9:00 he quedado con el secretario para conocer al personal y las funciones de cada departamento. Quiero tirar mucho de la gente del Pleno porque son empresarios conocedores de su sector. Quiero que la Cámara se acerque a los empresarios y les dé cobijo. Crearemos varias comisiones y se van a reunir en varios pueblos de la provincia para que la Cámara esté en el resto de municipios. Vamos a dar más formación que demanden las empresas o fomentar más la internacionalización.

–¿En qué momento se encuentra la empresa malagueña?

–A la expectativa de lo que marque el gobierno central. Málaga puede llorar con un ojo porque tiene una actividad que no tienen otras provincias de España, un turismo muy pujante, un comercio fuerte, un buen soporte tecnológico o una construcción que se va consolidando. Espero un gobierno estable, que no me gustaría con esa tendencia tan de izquierda y con ese radicalismo sino que fuera solo del PSOE o junto con PP y Ciudadanos aunque en este país nos quedan aún años de democracia para poder conseguirlo y que se antepongan las necesidades del país sobre la de algunos grupos políticos. Así habría más estabilidad económica y se podrían crear más empresas porque el dinero es muy miedica. Si los empresarios se paran por la incertidumbre se para la economía.

–¿Qué otros problemas tiene que superar la empresa malagueña?

–Tenemos que conseguir la digitalización real de las empresas, en lugar de hablar tanto de todos los papeles que tenemos sobre la mesa. Nuestras empresas tienen que ser mucho más tecnológicas. Es difícil, pero el que no lo haga va a tener difícil ser eficiente.

–Uno de los principales objetivos de la Cámara de Comercio es apoyar la internacionalización empresarial. La base de empresas exportadoras crece pero sigue siendo muy pequeña. ¿Cómo la va a potenciar?

–Sí, esa base es muy pequeña. Necesitamos más empresas exportadoras. Está creciendo ahora mucho el sector porcino y China nos va a dejar sin cerdos y el sector agroalimentario está subiendo pero necesitamos vender muchos más kilos al exterior. Hay que abrir nuevos mercados, sobre todo ahora que hay problemas con EEUU.

–La Cámara organiza misiones comerciales y financia parte del viaje a las empresas. ¿Van a poder aumentar esas ayudas?

–Esperamos que la nueva Ley de Cámaras de Comercio de Andalucía, que aún no ha sido publicada, nos ayude a tener una situación económica mejor para poder gastar más. Esa nueva ley nos obliga a tener equilibrio económico, es decir, a igualar los gastos y los ingresos. Se van a dar todas las ayudas posibles a la comisión de comercio exterior para que las empresas puedan tener más misiones comerciales.

–La Cámara ha pasado unos años malos por la crisis económica y la falta de esa ley andaluza. ¿Cómo van a aumentar los ingresos?

–La ley va a dar unos tres millones de euros para las 13 Cámaras andaluzas. Todavía no está claro el reparto. Tendremos que hacer acuerdos con empresas y otras instituciones para obtener más ingresos.