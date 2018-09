Sindicatos y asociaciones de comercio rechazan la libertad horaria para toda la ciudad

Sindicatos y asociaciones de pequeños y medianos comerciantes de Málaga capital rechazan la propuesta del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de liberalizar el horario de apertura de estos negocios en toda la ciudad, ampliando la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a todo el territorio municipal.

CCOO; UGT; Comercio Málaga; Facua; Federación de Comercio de Málaga; Centro Comercial Abierto Cruz de Humilladero; los grupos municipales de PSOE, IU y el concejal no adscrito Juanjo Espinosa; han firmado este miércoles un manifiesto contra la propuesta del Gobierno municipal, indicando que perjudicaría al pequeño y mediano comerciante, no crearía empleo y empeoraría las condiciones laborales de los trabajadores de grandes y pequeñas superficies. También apuntan que la propuesta "no está justificada" al ser Málaga considerada como una "ciudad de paso" y no ciudad-dormitorio para el turismo, e interpretan que hay intereses ocultos del equipo de gobierno hacia "multinacionales y fondos buitre".

A día de hoy y hasta finales de 2018, los propietarios de comercios con una superficie mayor a 300 metros cuadrados solo pueden abrir sus puertas los domingos de Semana Santa y en agosto, y no en toda la ciudad sino en pastillas de terreno del distrito centro y este decretadas por la Junta como ZGAT. La propuesta municipal pasaría por extender a toda la ciudad la ZGAT, algo que las entidades firmantes rechazan y por lo que exige que haya un consenso en materia de horarios comerciales con los interlocutores sociales "dado el impacto que dicha decisión tiene en el comercio minorista".

El secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, ha valorado que "no es justificable" declarar "desde Olías hasta Churriana" como ZGAT, al tiempo que ha señalado que "no todos los turistas que vienen se quedan en Málaga". "Málaga es ciudad de paso. Con este argumentario, Jaén podría ser ZGAT porque todo el que pasa por Despeñaperros pasa por Jaén", ha precisado.

Antonio Solano, secretario general de Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Málaga, ha desgranado los argumentos del equipo de gobierno, indicando que algunos son una "falacia intencionada" para justificar el movimiento municipal. Ha detallado también que si esta propuesta saliera adelante, se conseguiría una "distribución irregular de la jornada", obligando a modificar horarios entre semana para tener el fin de semana disponible e impedir la conciliación. "El pequeño y mediano comercio no podría aguantar el tirón".

Las uniones de trabajadores apuestan por un consenso entre ambos formatos comerciales, tal y como se alcanzó en el acuerdo en vigor desde 2012 sobre una pastilla de terreno en la zona centro y este. La secretaria de Servicios en CCOO Málaga, Lola Villalba, ha asegurado que "hay algo más detrás" de la propuesta, agregando que "no ha tenido en cuenta al pequeño empresario y al autónomo".

Por último, el secretario general de UGT Málaga, Ramón Sánchez, ha criticado que la propuesta municipal ha sido lanzada "de tapaíllo" durante el mes de agosto y ha exigido que tengan en cuenta a los interlocutores sociales. "Sería continuar los contratos 4-6-8, te contrato para cuatro horas, te pago seis, dos en negro, y trabajas ocho", ha sentenciado.