La subida de las precios castiga el bolsillo de las familias de Málaga

Las familias malagueñas llevan meses notando una subida de precios en casi todos los productos. La irrupción de la guerra, las crisis eléctrica o la recuperación tras la pandemia son algunas de las causas a las que se achaca la inflación.

Poco importa cuál sea el detonante cuando llenar la nevera es un 10% más caro que el año pasado, echar gasolina se está convirtiendo en un capricho y mirar la factura de la luz provoca más sudores que la propia ola de calor.

Llenar el tanque por 130 euros

Para llenar el tanque de un coche con capacidad para 60 litros de combustible, un volumen medio, se necesitan 123,3 euros si el motor requiere diésel en una gasolinera ordinaria. En el caso de que fuera de gasoil, se necesitarían 128,76 euros. Estos precios pueden subir o bajar, ligeramente, dependiendo de la estación de repostaje, pero las cifras siguen siendo desorbitadas si echamos la vista atrás. Hace solo unos meses, se podían llenar los depósitos por la mitad del coste actual.

El precio medio del combustible sin plomo 95 se fijaba este viernes en 2,146 euros el litro, mientras que para el Gasóleo A la relación es de 2,055 euros/litro. “Es mejor no hacer cuentas de lo que estoy gastando en un mes en gasolina, pero ya mismo tendremos que empezar a compartir coche para ir al trabajo o hacer algo así”, indicaba Mar Gutiérrez, una madre de familia que se encontraba repostando en una gasolinera de Málaga.

Su declaraciones están totalmente contextualizadas con el constante crecimiento de estos precios desde hace unos meses, provocado por la subida del petróleo. Por ahora, no se prevé ni una estabilización ni una bajada y en esta jornada han vuelto a batirse los precios máximos históricos para la gasolina.

La cesta de la compra, cada vez más cara

La subida del combustible fue el detonante que provocó la inflación en otros productos, debido al ahogo que comenzó a sufrir el sector del transporte. De esta forma, en mayo, el valor económico de la alimentación y bebida creció un 11% respecto al mes anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo que supone el mayor crecimiento desde que el organismo empezó a registrar estos datos en 1994.

En los pasillos de un supermercado de Málaga se oían frases como “coge ese, que es más baratito, que no está la cosa para más”. En la salida, Paqui Torres, ama de casa explicaba que “antes venía a comprar sin pensarlo” pero que ahora intenta traerse “solo lo necesario”. “Antes de salir hago lista, mirando lo que me falta y lo que no. Procuro pensar en el menú de la semana para no desperdiciar nada, porque vaya dineral”.

El pan y los cereales siguen siendo los alimentos cuyo precio se ve más impactados por la guerra, al ser Rusia y Ucrania grandes exportadores de grano, según recogía Europa Press. El encarecimiento de los piensos, provocado por este hilo, supone un aumento del coste de los productos lácteos y la carne.

Esta subida se viene registrando desde hace meses. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reveló que en 2021 la cesta de la compra aumentó sus precios en un 28,1%. Los alimentos en los que se notó más esta subida interanual fue en el aceite de oliva, que ha subido un 36,5€, la pasta, un 27,9%, harinas y huevos, un 25%, y la leche entera, un 16,7%, según recoge el INE.

Una factura que sube a la velocidad de la luz

Ya es habitual mirar el reloj antes de poner la lavadora o el lavavajillas. El Gobierno adoptó en junio del pasado año unas medidas con la que el precio de la luz variaría según las horas del día. Por lo que ya se conoce que de 12 de la noche a 7 de la mañana son las horas idóneas para notar cierto ahorro en la factura de la luz, además de los sábados, los domingos y los festivos.

La población se adaptó al sistema, pero ahora la cosa no queda ahí, y es que la subida del precio de la luz está azotando los bolsillos. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía, recogidos por Europa Press, este viernes, el precio de la eléctrica ha subido un 4,15% respecto al jueves. Eso se traduce en que el precio por el megavatio ha subido en 24 horas 7,09 euros. La cuantía media para este viernes es de 177,90 euros/MWh (megavatio hora).

A este cargo hay que incorporar la compensación que pagará la demanda a las centrales de cogeneración y a los ciclos combinados. Este cargo, se calcula de manera horaria y se ha situado para este viernes en una media de 88,48 euros/MWh, frente a los 88,2 euros/MWh de ayer. Los consumidores beneficiarios de la media, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) y los que tienen una tarifa indexada, a pesar de estar en el mercado libre, tendrán que abonar la cantidad. El precio que deberán pagar será de 266,38 euros/MWh de media, un 2,8% más que ayer.

Este precio medio de la electricidad es un 91% más caro del que se registró el 17 de junio de 2021. Hace un año, la cifra era de 93 euros/MWh. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha declarado que si no fuera por el plan excepción ibérica, que cumple hoy tres días, la subida habría llegado a los 300 euros/MWh. A pesar de esta medida, en algunos hogares malagueños se pensarán dos veces si encender el aire acondicionado en plena ola de calor. Aun así, en término mensuales, el precio de la luz descendió un 3,1% en mayo respecto al ejercicio anterior.