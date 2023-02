La supervivencia frente al cáncer subió más de un 10% en las últimas dos décadas

El 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer. Al hilo de esta fecha, los oncólogos miran hacia atrás, hacen balance y lanzan un mensaje esperanzador: la supervivencia frente a la enfermedad subió más de un 10% en las últimas dos décadas gracias a la investigación y la detección precoz. Pero, a la vez, plantean el reto de bajar la cifra de nuevos casos que -debido al envejecimiento de la población, los hábitos tóxicos y la contaminación- sube de forma sostenida. Estos especialistas recuerdan que con vida sana se evitarían cuatro de cada 10 procesos oncológicos.

"La investigación y la detección precoz son las claves para que se haya producido ese aumento de más del 10% de la supervivencia en las últimas dos o tres décadas", recalcó el jefe de Oncología Médica de los hospitales Clínico y Regional, Emilio Alba. Ésta varía según el estadío en que se diagnostique el tumor. Cuando antes, mayor posibilidades de sobrevivir y con mejor calidad de vida. Y también, existen diferencias según los cánceres. Hay algunos que son más agresivos y por lo tanto bajan las probabilidades de supervivencia. Pero de media, en la actualidad se sitúa en el 60%.

La posibilidad de superar una patología oncológica es mayor entre las mujeres y algo más baja entre los hombres. "Por el tipo de tumor que afecta a cada sexo", explica Alba. Los cánceres de mama y ginecológico, que afectan a las mujeres, tienen más proporción de supervivencia. Sin embargo, en el de pulmón -que por ahora castiga más a los varones aunque se va igualando por la incorporación de la población femenina al tabaquismo- es menor.

Alba asegura que en comparación con otros países de Europa, los indicadores de supervivencia son buenos en España. "Estamos bien, pero hay que mejorar", insiste. Recuerda que existe el objetivo de reducir la mortalidad por cáncer en toda Europa en el horizonte de 2030.

El jefe de Oncología Radioterápica del Clínico, José Antonio Medina, resalta que detectada en estadíos precoces, la enfermedad se puede superar en el 80 o 90% de los casos. Cree que hay margen de mejora en la lucha contra la enfermedad y que en parte depende de los propios ciudadanos.

En primer lugar, con prevención. "No fumar, no beber, hacer deporte y comer sano", recuerda. Pero también acudiendo sin falta a los cribados para la detección precoz de los diferentes cánceres. "La Administración ha hecho un esfuerzo de concienciación y se ve en el cáncer de cérvix y de mama", señala.

Pero apunta que no hay tanta adherencia a los screening preventivos para tumores colorrectales y que los varones responden menos a los cribados que las mujeres. Mejorar estos aspectos, algo que depende de los ciudadanos, contribuiría a frenar el aumento de la incidencia (nuevos casos), opinó.

Aunque también puso parte de la responsabilidad en el cumplimiento de ese objetivo en la Administración. Estimó que debe avanzarse en la llamada gestión por procesos. "El paciente no tiene que tocar 20.000 puertas; no hay que marearlo", comentó. En resumen, optimizar la atención multidisciplinar y la coordinación "porque el enfermo no es propiedad de un servicio".

También Alba hizo hincapié en los hábitos saludables y la detección precoz. Opinó que hay margen de mejora en el diagnóstico precoz del cáncer colorrectal. Desde hace unos años se ha implantado el cribado que consiste en una prueba de sangre oculta en heces. Pero en su opinión, debería incrementarse el uso de la colonoscopia, sobre todo en los pacientes de riesgo por sus antecedentes familiares. También abogó por una organización más eficiente, más investigación y más tecnología.