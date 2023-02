Málaga inaugura un centro que tiene el primer equipo privado de radiocirugía robótica de España

Málaga cuenta desde este viernes con el primer equipo privado de España en radiocirugía robótica. El aparato es tan innovador que aprende cómo respira el paciente y tiene en cuenta incluso si tose, para acompasar sus movimientos y radiar sólo el tumor, no las zonas periféricas sanas. Así, su eficacia es mayor y los efectos secundarios se minimizan. La tecnología se implanta en el Centro Andaluz de Excelencia en Radiocirugía de GenesisCare Málaga, inaugurado oficialmente también en esta jornada y que aspira a ser referencia para enfermos de toda Andalucía.

El proyecto lo lidera el neurocirujano y director clínico del centro, Miguel Ángel Arráez. El prestigioso especialista describió el avance que supone el CyberKnife, como se llama el aparato: "Es un brazo robótico guiado por inteligencia artificial cuya precisión es submilimétrica". Se llama radiocirugía, pero en realidad no extirpa el tumor mediante un bisturí, sino utilizando haces de electrones. "Es una terapia incruenta porque usa la radiación, no el bisturí", aclaró el neurocirujano.

José Begara, oncólogo radioterápico y coordinador de GenesisCare Málaga, resumió las ventajas del equipo, que es uno de los pilares del centro recién inaugurado: la precisión del propio aparato, la exactitud en la radiación por la capacidad de adaptarse al paciente y sus movimientos y la disminución del tiempo de tratamiento. Lo que antes podía requerir de 17 a 30 sesiones de radioterapia, ahora se hace en una.

La innovación tecnológica no sólo puede emplearse para tratar tumores. También es útil en el abordaje de otras patologías no oncológicas. "Es muy versátil, las dosis son muy precisas y los tejidos periféricos no sufren", insistió Begara.

El Centro Andaluz de Excelencia en Radiocirugía funciona en las instalaciones de GenesisCare, en Cerrado de Calderón, en la capital. A la inauguración oficial acudieron las autoridades y prestigiosos oncólogos y cirujanos de Málaga. GenesisCare es el mayor proveedor mundial de Oncología Radioterápica. Su director general en España, Brendan Capell, aseguró que esta empresa "continuará apostando fuerte por Málaga". Además, hizo hincapié en que la apertura del centro -que ya lleva un par de semanas tratando a pacientes- es sólo el comienzo de "una oferta más avanzada" en esta provincia y en Andalucía. Además, GenesisCare está abierta a conciertos con la sanidad pública.

Tras el acto y el tradicional corte inaugural de cinta, el jefe de Física Médica de GenesisCare, Francisco Góngora, explicó a los asistentes las virtudes de CyberKnife o cuchillo cibernético. Indicó que los avances en Radioterapia han sido mayores en los últimos cinco años que desde la creación de la especialidad. Pero dejó bien claro que el aparato "por sí sólo no es nada", porque la clave es "el equipo humano". Y precisamente, Arráez y Begara -los pilares fundamentales de la iniciativa- encabezan un proyecto con prestigiosos profesionales que "tiene un enfoque multidisciplinar que une los conocimientos de neurocirujanos con los de los oncólogos".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acudió a la inauguración del centro. Destacó que cuenta con los mejores profesionales, que se ponía en marcha precisamente en vísperas del Día Mundial contra el Cáncer y finalmente deseó a los facultativos implicados en el proyecto: "Que salvéis muchas vidas".