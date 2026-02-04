Suspenden los trenes entre Málaga y Madrid por un desprendimiento de tierras en Álora

Nueva afectación en los trenes de alta velocidad de la provincia de Málaga. El servicio de ferrocarriles entre la capital y Antequera se encuentra suspendido este miércoles después de que se haya producido un desprendimiento de tierras en Álora, según ha afirmado Adif en su cuenta de X. De esta manera, la conexión entre María Zambrano y Atocha, ahora mismo, no es posible. Sí que está activa la línea entre Antequera y Madrid. Eso sí, con el plan alternativo que puso Renfe que implica coger un autobús en Córdoba hasta Villlanueva de Córdoba, para continuar desde allí en AVE.

No es la única incidencia, las fuertes lluvias obligaron a cortar ya este martes por la noche la línea de Media Distancia entre Málaga y Sevilla por las malas condiciones climáticas que se esperaban. En la comarca de Ronda, este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo por fuertes precipitaciones. Se esperan acumulados de hasta 150 litros en 12 horas y 200 litros en 24 horas.

Renfe activó un plan alternativo, que realizará una parte del trayecto en autobús, entre Málaga y Madrid ante el corte de las comunicaciones en trenes de alta velocidad después del accidente de Adamuz. Este servicio se extenderá hasta que vuelva a recuperarse esta línea, que Óscar Puente, Ministro de Transportes, volvió a mover de este fin de semana, sin fijar una futura fecha, por la dificultad de los trabajos.

En un comunicado, la compañía ferroviaria ha indicado que se encuentra trabajando para poner a la venta los billetes de este servicio. El trayecto que se realizará por carretera será en el tramo entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. Los viajes entre la capital y Málaga tendrán una duración aproximada de 5 horas y media.

Respecto a las paradas intermedias, Renfe ha especificado que los trenes entre Madrid y Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, en ambos sentidos. Y los servicios entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera.

Estos trayectos se comercializarán en clase turista, y que tendrán un precio fijo de 40 euros en los recorridos completos entre Málaga y Madrid. En el caso de las estaciones intermedias, mantienen el precio correspondiente según la distancia recorrida.