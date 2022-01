El talento literario malagueño, de Javier Castillo a Juan Diego Marín

A primera vista, el talento literario de los jóvenes malagueños podría parecer inabarcable, inconmensurable. Es cierto, que no hay una manera de medir la calidad literaria, pero sí de recogerla y proyectarla y esa fue la tarea que se marcó Maribel Jiménez, profesora titular de Literatura Española en la Universidad de Málaga.

Y de ese propósito, estos lodos que hoy se llaman Literatura del Nuevo Milenio, o Linumi. La página web de acceso libre pensada por Jiménez recoge hoy a 55 escritores que cumplen con tres requisitos: haber nacido en la provincia de Málaga, después de 1985 y tener al menos una obra publicada que cuente con ISBN o, al menos, haber colaborado en una publicación o antología con ISBN.

En 2019 se le concedió a Maribel Jiménez la dotación económica necesaria para llevarla a cabo por parte del Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación de la UMA y, junto a la catedrática Asunción Rallo y las profesoras María José Jiménez, María Belén Molina, Amparo Quiles y Blanca Torres comenzaron la tarea que les llevó todo 2020 hasta su publicación en noviembre.

En el listado caben grandes nombres ya consolidados como Javier Castillo, autor de bestsellers como La chica de nieve, novela que ahora está adaptando a una serie la plataforma Netflix, pero también otros con una bibliografía más discreta, como Juan Diego Marín, poeta nacido en San Pedro de Alcántara en 1998 y que tiene publicado un libro de poemas en la editorial Algorfa y aparece en un par de antologías.

Juan Diego relata la experiencia como “muy positiva” y estuvo encantado de participar en la misma, no ya “por fines cortoplacistas de que salga algún proyecto, sino por la idea misma de hacer comunidad” en torno a la literatura joven. Aunque apunta que, como en muchos ámbitos culturales, ya conocía a muchos de los nombres recogidos, siempre es positivo añadir más y conocer el entorno cultural en el que se está creciendo para apuntalar el ecosistema literario.

Esta recopilación, que fue una “ardua tarea”, en palabras de Jiménez, también está poblada por varios premios Adonáis, como Ignacio Pérez Cerón o Jorge Villalobos Portales, ambos jovencísimos poetas con una gran estela.

No faltan periodistas que han hecho sus pinitos en el mundo de la literatura publicada y, entre ellos están Rocío García Rubio que, además de haber pasado por distintos periódicos, revistas y agencias, también ha tenido tiempo de cultivar tanto la prosa como la poesía. En esta lista de periodistas también podemos incluir a Jesús Nieto, articulista del grupo Vocento, entre otros, también ha publicado ensayo, novela e, incluso, una autobiografía. En su haber cuenta con varios premios tanto por su obra periodística como por la puramente literaria, si bien en su producción los límites quedan poco delimitados y una faceta bebe de la otra, integrando la literatura en su periodismo y su mirada periodística en el resto de su obra.

Fue ardua la tarea, asegura, Maribel Jiménez, no sólo por la gran cantidad de autores indexados, con los que se contactó personalmente uno a uno y de los que se adjunta no sólo su obra literaria, sino también sus entrevistas o apariciones en medios, siempre que haya sido posible.

Es por ello que no se plantea continuar refrescando el compendio, sólo dejarlo como una imagen fija de lo que ha sido la literatura joven malagueña en los últimos 21 años, ya que “se necesitaría una persona sólo a cargo de esta tarea y no es viable”.

Como anécdota cuenta que, desde que empezó a recopilar la información para el listado y hasta que comprobó, semanas antes de publicarlo, que todo era correcto, algunos autores como Diego Medina “habían ampliado su bibliografía muchísimo, son muy prolíficos pese a su juventud”, lo que complica en exceso el trabajo de actualización.

“Nuestro objetivo primero es que la sociedad conozca a esos jóvenes escritores de forma más accesible, fiable y profunda”, subraya Jiménez, quien añade que, además, esta web es un punto de partida de futuras investigaciones sobre ellos. Además, asegura que por su grado de precisión y gracias a los datos corroborados en entrevistas personales con los propios autores, puede ser de muchísima ayuda para documentalistas o periodistas.

Esta documentación, tal y como aclara, se ha cotejado, ampliado y estructurado e, incluso, se ha contactado con los propios autores para contar con información inédita que no se localiza en ninguna parte. Bibliografía, reseñas de libros, entrevistas, vídeos, tertulias o estudios sobre el autor son algunos de los materiales multimedia que se incluyen en la ficha con la que cuenta cada uno de ellos.

Pese a que Juan Diego Marín no estaba esperanzado con obtener rédito a medio plazo, Maribel Jiménez asegura que están trabajando en recoger a todos los autores que forman el compendio en una antología, que espera que sea en una “editorial nacional, que tenga recorrido”. Imaginen todo ese talento no sólo a golpe de clic, sino, también, blanco sobre negro en papel.