Javier Castillo: “Tengo una regla y es que escribo la historia que a mí me gustaría leer”

La mañana de un día cualquiera de noviembre la pasa delante del ordenador, escribiendo su próximo libro, muy avanzado ya y del que no puede soltar ni prenda. Pero hay jornadas especiales, como la de hoy, en la que Javier Castillo se reencontrará con sus lectores en la Feria del Libro de Málaga (a las 17:00 en la caseta 29). Siempre es un placer, confiesa, pero más aún cuando juega en su tierra.

–¿Cómo está funcionando El juego del alma?

–Muy bien, a la gente le ha fascinado. Creo que es la novela que más aceptación ha tenido, ha sido todo increíble desde el lanzamiento hasta ahora.

–Es su quinto libro desde 2017...

–Sí que ha sido muy rápido todo, una locura. De ser un desconocido a ir creciendo cada vez más hasta El juego del alma, que creo que lo ha cambiado todo. Hubo un gran salto con La chica de nieve a nivel de ventas y de reconocimiento. Y esta última ha sido la consagración. Creo que es un regalo ir creciendo con cada libro.

–¿Cómo es tan productivo?

–Pues porque renuncio a muchas cosas aunque me de pena. Me encierro en mi despacho, a pesar de que me gustaría estar fuera jugando con mis hijos. Pero siento que debo devolver parte de ese cariño de los lectores con una nueva novela. Me siento siempre en deuda. Es abrumador el cariño y la atención que recibo, un regalo, y quiero seguir escribiendo para devolver parte de todo eso. Además, me apasiona escribir. Así que lo hago con gusto.

–Dice que también siente, en cierto sentido, responsabilidad...

–Sí, pienso que la gente espera un libro nuevo cada año y tengo la intención de conseguirlo. No es tanto por aprovechar el momento como por seguir teniendo el contacto con los lectores. Me gusta ese ritual de reencontrarme todos los años con los lectores, agradecer que me sigan y ofrecerles algo nuevo. Es algo maravilloso, no me gustaría desaparecer varios años y volver cuando la gente no se acuerda ni de quién eres.

–¿Le gustan las firmas de libros?

–Sí, ves las mismas caras año tras año y es precioso apreciar cómo van creciendo, cambiando. Gente que vino soltera a la primera firma y aparece con un hijo en la última. Es muy bonito seguir acompañando a la gente y que ese punto de unión sean mis libros.

–Netflix rodará una serie sobre La chica de nieve y se ha elegido Málaga. ¿Cómo va el proyecto?

–Va muy avanzado. La protagonista será Milena Smit, una gran actriz que no podía ser mejor para el papel, y el lugar será Málaga. Es un regalo poder traer la serie a mi tierra, adaptar la trama de la novela a mi ciudad, va a ser increíble. Es un sueño conseguir hacer algo así con Netflix.

–¿Por qué Málaga y no Nueva York, donde transcurre la trama de la novela?

–Teníamos claro que íbamos a hacer la adaptación en España, que es un punto central en la producción audiovisual a raíz de grandes series hechas aquí. Y Málaga lo tiene todo, tiene ese encanto de ciudad pequeña donde un hecho como la desaparición de una niña puede tener muchísima repercusión, también tiene ese poder mágico de que cada rincón es precioso, único, y ese componente local muy particular. Creo que la adaptación puede funcionar muy bien.

–¿Se está encargando del guión?

–Hay un equipo de guionistas buenísimos de Atípica Films, los responsables de La Isla Mínima. Ellos se están encargando de la adaptación y yo tengo la suerte de poder participar para asegurarnos de que se mantiene la esencia de la trama de La chica de nieve.

–También se van a adaptar sus primeras novelas...

–Sí, ahí estamos. Los derechos de El día que se perdió la cordura y El día que se perdió el amor están firmados con DeAPlaneta y Mediapro y muy cerca de poder anunciar algo. Sigue todo en marcha, pero no me dejan contar nada.

–¿Cómo lleva las críticas?

–Bien. Intento no leerlas y más cuando estoy escribiendo. Todo te puede afectar, pero cuando te sientas delante del folio en blanco eso se tiene que quedar fuera. Tengo una regla y es que escribo la historia que a mí me gustaría leer. Habrá gente que no coincida, aunque tengo la suerte de que mucha sí. Si me dejara guiar por las críticas podría cambiar mis gustos y no quiero. Prefiero seguir con mi forma de escribir, mi estética, mi estilo, mi ritmo y crear historias que apasionen a la gente.

–¿Hay una fórmula del éxito?

–La gente muchas veces lo que quiere es disfrutar de una buena historia que les haga desconectar. Y hay muchos elementos. Cómo juegas tus cartas, cómo sorprendes, cómo son los personajes y cómo hablan, qué inquietudes y miedos tienen, en qué momento das un giro... hay millones de puntos distintos que unir. Hay que hacer que cada capítulo sea un viaje y no siempre se consigue. Cuando un lector pasa tres capítulos sin sentir nada se aburre y abandona el libro. Escribir un libro es un proceso tan largo, que no me imagino escribiendo una novela que no me gustaría leer. Si no te apasiona a ti es imposible que apasione a los demás.

–¿Cómo se asume ser un súper ventas?

–Todavía no me lo creo. Tengo la sensación de ser un afortunado, de que todo esto es un sueño, que te lean en 14 ó 15 idiomas, en 60 países... Es abrumador. Agradezco cada lectura, quiero ser humilde y honesto y seguir trabajando para crear historias que a la gente le gusten.

–¿No necesita viajar para imaginar los escenarios de sus novelas?

–Sí te mueves bien por internet puedes tener información de casi todo. Leo más prensa internacional que española, por ejemplo. Dedico mucho tiempo a documentarme pero desde casa. Uso desde Google Street View a blogs de gente que te cuenta su día a día o canales de Youtube.

–¿Qué puede avanzar de su siguiente libro?

–No puedo contar absolutamente nada, espero que salga en marzo o abril del próximo año. Será un thriller, desconectado de todo lo que he escrito antes, independiente, y con un misterio único y muy particular.