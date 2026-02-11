Los talleres clandestinos, con otras siete denuncias, siguen reparando coches en La Azucarera, en Málaga

Los talleres clandestinos detectados en polígonos de Málaga continúan operando pese a la presión ejercida por la Policía Local. La actividad ilegal se mantiene en plena vía pública con otras siete denuncias en La Azucarera, según se desprende de los datos facilitados por el Ayuntamiento de la capital, que reflejan la persistencia de una competencia desleal que sigue afectando al tejido empresarial. Los empresarios afectados advierten de que siguen constatando reparaciones de vehículos en la calle sin autorización para ello.

Las actuaciones se suman a las denuncias ya tramitadas durante 2025, cuando el Consistorio había gestionado un total de 27. Desde el sector empresarial insisten en que la reiteración de estas prácticas degrada el entorno, pone en riesgo la seguridad y altera la convivencia en uno de los principales enclaves económicos de la ciudad.

A pesar de las propuestas de sanción administrativa, la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Guadalhorce (EUCC) advierte de la continuidad de los talleres clandestinos. “Es una realidad evidente; si hay denuncias, parece que faltan recursos o mayor celo en el asunto”, señalaba este lunes el colectivo, que ya denunció públicamente su malestar hace unas semanas por la escasa respuesta institucional ante estas conductas en el espacio público.

Los datos facilitados a este periódico reflejan que 15 del total de intervenciones policiales en los polígonos están vinculadas con incumplimientos de la Ordenanza de Limpieza y Gestión de Residuos, principalmente por el lavado de automóviles en la calle y el vertido de aceites u otros líquidos.

Otros 11 expedientes se refieren a la prestación de servicios sin licencia en la vía pública, en aplicación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, mientras que uno más responde a una gestión inadecuada de residuos.

La Policía ha actuado en distintos puntos, con especial incidencia en la carretera que conecta la Azucarera con Intelhorce. En esta zona, la presencia de coches averiados, piezas mecánicas sobre la calzada y arreglos a la vista de todos se ha convertido, según los empresarios, en una imagen habitual. Pese a las denuncias formuladas el pasado ejercicio, el tejido productivo considera que las medidas adoptadas no han logrado frenar el fenómeno, que califican de “problema estructural”.

Uno de los afectados es Antonio López, director del concesionario Covei, del grupo Iveco, quien reclama soluciones efectivas. “Es la primera noticia que tengo de que haya habido 27 denuncias en un año. Habrá que hacer cosas que funcionen, porque si no seguimos en la misma situación”, apostilla a Málaga Hoy. El empresario reconoce que, tras la repercusión mediática, la actividad irregular ha disminuido, pero persiste, lo que deriva también en enfrentamientos entre los autores de estas prácticas irregulares: “Hace pocos días había ocho o diez personas peleándose en la puerta de un negocio”. El sector alerta también de las consecuencias en materia de seguridad. “A un trabajador le sustrajeron una centralita. ¿Quién roba una centralita? Los empleados están indignados”, expresa el responsable.