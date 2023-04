Las altas temperaturas y el buen tiempo llenan las playas y paseos de Málaga

Las altas e inusuales temperaturas que se registran este sábado en Málaga ha llenado las playas y los paseos marítimos donde también han aprovechado los malagueños y visitantes para disfrutar de los traslados que se han celebrado este Sábado de Pasión.El sol y el buen tiempo ha hecho inaugurar la temporada de playa para muchos personas en toda la costa malagueña pero muchos antes de ir han querido acercarse al barrio de la Trinidad para ver las imágenes de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada en su tradicional traslado desde su templo hasta la casa de hermandad.En buen tiempo también ha llenado las terrazas de los chiringuitos tanto de malagueños como turistas, quienes aprovechan para disfrutar de unos días en la Costa del Sol.A pesar de ser un destino bastante demandado también en invierno la llegada de la Semana Santa ya ha abarrotado las calles de personas que intentan disfrutar de unos días de descanso.

El tiempo en Semana Santa

Sol, temperaturas primaverales y sin rastro de lluvia. Así se presenta, al menos, la primera parte de la Semana Santa en Málaga este año. Y, aunque todavía es pronto para garantizarlo, parece que el resto de días podrían ser igual de secos que el inicio de estas fiestas.

"Hasta el Miércoles Santo va a dominar la estabilidad en la atmósfera y no se esperan precipitaciones en toda la provincia, ese es el escenario más probable a día de hoy, si no hay cambios", explica este martes el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. "A partir del Jueves Santo comienza una situación de mayor incertidumbre y hay que esperar a los próximos días para pronunciarse con un pronóstico más fiable, aunque no quiere decir que vaya a llover, pero el patrón atmosférico no está tan claro porque se abren varios escenarios posibles", agrega Riesco.