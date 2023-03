El tiempo durante la Semana Santa de Málaga 2023: Sin rastro de lluvia hasta el Miércoles Santo

Sol, temperaturas primaverales y sin rastro de lluvia. Así se presenta, al menos, la primera parte de la Semana Santa en Málaga este año. Y, aunque todavía es pronto para garantizarlo, parece que el resto de días podrían ser igual de secos que el inicio de estas fiestas.

"Hasta el Miércoles Santo va a dominar la estabilidad en la atmósfera y no se esperan precipitaciones en toda la provincia, ese es el escenario más probable a día de hoy, si no hay cambios", explica este martes el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. "A partir del Jueves Santo comienza una situación de mayor incertidumbre y hay que esperar a los próximos días para pronunciarse con un pronóstico más fiable, aunque no quiere decir que vaya a llover, pero el patrón atmosférico no está tan claro porque se abren varios escenarios posibles", agrega Riesco.

El experto asegura que los días serán soleados hasta el miércoles. "Vamos a tener un predominio del tiempo anticiclónico, pero el patrón atmosférico de dorsal en niveles altos que nos acompaña hasta el Miércoles Santo no está claro que persista a partir del jueves", añade.

Pero antes de que la Pollinica de comienzo a los recorridos procesionales de las cofradías agrupadas, se vivirá en Málaga un nuevo episodio de terral. A partir de este jueves, el levante que nos ha aligerado las temperaturas estos días, cambiará a poniente y elevará las temperaturas, principalmente en el litoral. "Va a haber temperaturas muy altas en la costa este jueves, que serán de 28 y 29 grados, el Viernes de Dolores y Sábado de Pasión", comenta el director del Centro Meteorológico de Málaga. Y subraya Riesco que también en el interior las temperaturas van a estar toda esta semana por encima de los valores normales, con 26 y 27 grados en Antequera.

"A partir del Domingo de Ramos posiblemente vuelve el levante, tendremos un episodio de levante que se extenderá al comienzo de la Semana Santa, con el consiguiente descenso de temperaturas en la costa", explica el experto. "En el interior empezarán a bajar dos o tres grados el fin de semana, pero todavía se registrarán valores por por encima de los normales", añade.

Para alivio de nazarenos, penitentes y hombres de trono, los primeros días de Semana Santa vendrán acompañados por una bajada más significativa en los termómetros, que registrarán máximas más propias de la época, y que estarán alrededor 20-22 grados. "Es probable que las temperaturas vuelvan a subir en la segunda mitad de la Semana Santa porque entrará una masa de aire más cálida", indica Riesco.

"Va a ser un mes de marzo muy cálido y seco en la provincia de Málaga. Estamos en una situación en la que continúan el déficit de precipitaciones acumulado ya desde hace semanas", apunta el director del Centro Meteorológico. Por el momento y según se publica en el portal de la Aemet, la probabilidad de lluvia en los próximos sietes días es de un 0% en los principales puntos de la provincia malagueña, por lo que el mes que termina sin apenas precipitaciones estará acompañado por unos inicios igual de secos para abril.