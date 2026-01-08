Un terremoto de 4,1 grados en el mar de Alborán se deja sentir en Málaga

Un terremoto se ha dejado sentir en Málaga en la tarde de este jueves. El seísmo se ha producido a las 18:32 horas, con epicentro en el mar de Alborán, frente a las costas de la provincia, con una magnitud de 4,1 grados de Richter y a una profundidad de 24 kilómetros, según los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), aunque en un primer momento se informó de que había sucedido a 75 km.

El temblor se ha sentido en la capital y en varios municipios del litoral de la provincia, tanto en la costa occidental como en la oriental. Así, entre otras poblaciones, el seísmo ha sido percibido en Rincón de la Victoria, Torre de Benagalbón, la Cala del Moral, Estepona, Fuengirola, Mijas, Las Lagunas, Torre del Mar o Benajarafe. Como suele suceder en estos casos, al instante de producirse el terremoto, la red social X (antes Twitter) ha comenzado a llenarse de mensajes en los que distintos usuarios alertaban o preguntaban acerca del seísmo.

"En el centro de Málaga se ha notado el terremoto. Estaba en el sofá y parecía que le habían dado una patada por detrás....", decía uno de los usuarios. "Mi mesa se ha movido sola", comentaba otra, a lo que le respondían que "se ha notado clarísimamente". Entre las decenas de mensajes, también ha habido quien ha aprovechado para bromear: "Los tres jinetes del apocalipsis de Málaga son el terral, las inundaciones y los terremotos".

En concreto, el seísmo ha tenido un nivel 2 de intensidad. Según explica el IGN, esto quiere decir que se trata de un terremoto "apenas sentido", que puede solo es percibido en casos "aislados" (menos del 1%) por personas en reposo y en posiciones especialmente receptivas dentro de edificios. En estos niveles de intensidad, según el mismo IGN, no se producen daños.

La sacudida ha recordado al terremoto que sobresaltó a toda la provincia el pasado mes de noviembre, si bien, en aquella ocasión su intensidad fue superior porque el epicentro se situó en tierra, en Fuengirola; además, su magnitud fue mayor (4,9). Cabe recordar que Málaga se encuentra junto a la Falla de Alborán, por lo que no está exenta de que se produzcan temblores con alguna frecuencia, muchas veces imperceptibles. De hecho, en los últimos días han tenido lugar hasta cinco terremotos de menor magnitud en la misma zona.

Así, este jueves por la mañana, a las 11:16 horas, se ha registrado uno de magnitud 1,7 en Alborán Norte, frente al Ejido (Almería), a 17 kilómetros de profundidad. Ayer miércoles, hubo otros dos seísmos, uno de ellos de idéntica magnitud (1,7) que se produjo también en Alborán Norte, a una profundiad de 0 kilómetros; y el segundo, a las 10:21 horas, con una magnitud de 2 grados y a 7 km de profundidad. El mismo 7 de enero se registró en Alborán Sur (más cerca de Melilla) otro temblor de 2,1 a 17 km. Además de estos, a las 1:47 horas del pasado 6 de enero hubo otro, de 1,9 de magnitud a 99 km, en Alborán Oeste, muy próximo al punto en el que se ha registrado el de esta tarde.

La Falla de Alborán se refiere al sistema de fallas activas en el Mar de Alborán, ubicado entre las placas tectónicas de África y Eurasia, que es responsable de la actividad sísmica en la región. Estas fallas, que incluyen estructuras como las fallas de Averroes y Carboneras, son capaces de generar terremotos de gran magnitud y tsunamis.