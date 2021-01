El tiempo en Málaga: El paso de ‘Filomena’ por la provincia dejará lluvia todo el fin de semana

La extensa borrasca situada al norte de Canarias, que recibe el nombre de Filomena, seguirá afectando a la mayor parte del país, incluida la provincia de Málaga, con nubosidad abundante, precipitaciones y viento durante el fin de semana, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las comarcas de la Costa del Sol y el Guadalhorce se mantienen este jueves con aviso amarillo hasta la 12:00 ante el riesgo de que se acumulen 70 litros por metro cuadrado en el margen de doce horas. También hasta las 12:00 continúa el riesgo por vientos costeros que pueden provocar olas de entre 3 y 4 metros en todo el litoral.

Ya para este viernes la Aemet vuelve a activar desde las 12:00 del mediodía el aviso naranja por fuertes y persistentes precipitaciones de nuevo en la Costa del Sol y el Guadalhorce, y ante la posibilidad de que lleguen a acumularse 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Ambas comarcas también estarán en riesgo amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora desde las 10:00. Al igual que también se prevén fenómenos costeros (aviso amarillo).

Hasta la pasada medianoche, con el aviso naranja por lluvias aún activado hasta la madrugada, la sierra de Mijas era la zona de la provincia con mayor acumulación de precipitaciones: 34,3 litros por metro cuadrado en 12 horas, según los datos de la Red Hidrosur.

Recomendaciones del 112 ante las lluvias

Desde el servicio de Emergencias del 112 recomiendan que ante episodios de lluvias y tormentas la ciudadanía mantenga la calma y permanezca atenta a las indicaciones de la Aemet, Protección Civil, de las autoridades u organismos intervinientes.

Señalaron la oportunidad de retirar del exterior de las casas aquellos muebles y objetos que puedan ser llevados por el agua para evitar accidentes.

Al volante, pide extremar la precaución y no cruzar nunca en automóvil lugares inundados. Ante una pequeña balsa de agua, se debe atravesar con velocidad corta y avanzando muy despacio para que el agua no salpique el motor. No se debe conducir por una carretera inundada o cruzar un puente o paso subterráneo con agua ya que la fuerza de la corriente podría arrastrar el vehículo.