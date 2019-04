La Semana Santa arrancó este Domingo de Ramos con el tiempo en Málaga que dio una jornada espléndida desde el punto de vista meteorológico pues los termómetros superaron con creces los 20 grados de temperatura y no llovió, las dos variables preferidas tanto por los cofrades como por los turistas. No obstante, sí se espera lluvia a partir del miércoles.

En el Domingo de Ramos hubo cielos completamente despejados y en la capital la temperatura máxima fue de 25 grados, por lo que la manga corta fue una de las prendas más habituales durante toda la jornada salvo en aquellos que, siguiendo la tradición, iban de estreno de largo y, por supuesto, de los hombres de trono, que al esfuerzo de llevar los tronos se le sumó el calor, sobre todo cuando la temperatura mínima fue de 17 grados.

En otros municipios de la provincia la sensación fue similar porque en Vélez Málaga la máxima fue de 27 grados, en Antequera de 26 grados, en Marbella 24 grados y en Ronda 25, si bien sus mínimas fueron inferiores a la registrada en Málaga, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas personas aprovecharon el sol para ir a la playa o para salir a comer a algún restaurante y pasear, antes de ir a las procesiones de la tarde o simplemente de descansar en casa.

Cambio Las temperaturas descienden ligeramente desde el Miércoles Santo y se dispara la probabilidad de lluvia

La previsión meteorológica es similar para el Lunes y el Martes Santo de la Semana Santa en Málaga. Este lunes se espera la misma alta temperatura, de forma que los seguidores del Cautivo y del resto de cofradías de la jornada no tendrán ningún problema para disfrutar con las procesiones. Para el Martes Santo se estima una máxima de 24 grados en la capital.

Las dudas empiezan a partir del Miércoles Santo. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología indica que, si bien la temperatura será alta con una máxima de 21 grados, la probabilidad de que llueva el Miércoles Santo es del 70%.

Las temperaturas descenderán ligeramente de Jueves hasta el Sábado Santo, con máximas en la capital en torno a los 19 grados, aunque la probabilidad de lluvia es del 100% el jueves, del 45% el sábado y del 55% el sábado. No obstante, eso no quiere decir que se tengan que suspender algunas procesiones porque, en principio, no se espera que la lluvia sea fuerte, aunque todo puede cambiar.