El tiempo en Málaga: Un atípico anticiclón subtropical africano deja máximas de 22 grados

El año 2021, que empezó con la extraordinaria ola de frío Filomena, va a acabar en Málaga con temperaturas por encima de los 20 grados, impropias de un mes de diciembre. El lunes se registraron 22,7 grados en la estación meteorológica del aeropuerto y 22,3 en la del puerto de Málaga. Y ayer, Estepona registró una máxima de 22,7. En la capital los termómetros superaron los 21 grados en las horas centrales del día. Según las previsiones, para hoy se esperan máximas de 24 grados, de 21 para el 30 de diciembre y de 20 para Nochevieja.

“Esta es una anomalía térmica debida a un anticiclón subtropical africano, una circunstancia muy excepcional en el tiempo, dado que se puede producir cada varias décadas”, explica José Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Málaga. Y asegura que “es consecuencia y causa de la modificación del patrón de la circulación general atmosférica, lo que por otra parte es cómo si la naturaleza se empeñase en mostrarnos que formamos parte y que dependemos de un complejo sistema geofísico”.

En cuanto a si estos fenómenos anormales –como también lo fue Filomena– están relacionados o no con el cambio climático, Ruiz Sinoga estima que se requiere tener “profundidad de datos, no hechos aislados”. “No estoy afirmando que no tenga relación, sino que en el conocimiento científico hemos de ser rigurosos, y en el ámbito de la meteorología, el rigor nos lo ofrecen los datos, su secuencia, frecuencia y variabilidad. Habrá que esperar por consiguiente si estas circunstancias tan excepcionales modifican su actual patrón temporal”, señala el catedrático de la UMA.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología apuntan que la masa de aire “extremadamente cálida” que durante los próximos días afectará a la península dejará, con toda probabilidad, las temperaturas más altas de los últimos 20 años en España en la Nochevieja, e incluso podría ser el final de año más cálido de los últimos 40 años.

Dicha masa de aire tan cálida –hasta 10 grados por encima de lo normal para esta época del año– favorecerá diurnas altas más propias de abril o mayo, afirma Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien hace hincapié en que “las máximas entre la ultima semana de diciembre y la primera de enero, no tienen precedente en este siglo”.

Luis Fernando López Cotín, delegado territorial de la Aemet en Andalucía, afirma que “hemos pasado por un periodo de mucha inestabilidad y precipitaciones, eso ha venido después de una etapa de frío intenso, y ahora el anticiclón se refuerza, se abren grandes claros y, además, en Málaga soplan vientos de componente oeste, que suelen traer un ascenso de las temperaturas”.

Aún así, en la provincia de Málaga no se ha llegado a la temperatura más alta en un mes de diciembre. Se registró el día 12 de 1998, cuando se alcanzaron los 24,6 grados. Este miércoles, según las previsiones de la Aemet, se esperan máximas de 24 grados por tercer día consecutivo. Las mínimas bajarán a los 12 grados.