Tras el callejón Diagon: tiendas frikis en Málaga

Como en el callejón Diagon de la saga Harry Potter, en las tiendas frikis de Málaga podemos encontrar todo tipo de artículos para nuestros amigos más freaks. O para nosotros mismos, que eso de autodenominarse friki ya es algo normalizado, aunque en realidad, por definición, los frikis siempre son los demás: para algunos lo extraño no es leer ciencia ficción pulp, sino disfrutar de un partido del Málaga CF.

Además, ¿quién se puede ver a sí mismo como un bicho raro y especial llevando una camiseta de una serie tan celebérrima como es Juego de Tronos? Es tan mainstream que la sigue tu tía abuela Rosario, que ya ha disfrutado 75 primaveras. Porque hoy en día es más friki un aficionado a la filatelia que un fan de esa dead serie walking que ya nadie recuerda titulada The Big Bang Theory.

Pero sabemos que, como cantaba el señor Burns, cada cual tiene su afición, por lo que si lo tuyo es coleccionar muñecos Funko como si no hubiera un mañana, o pintar miniaturas, o jugar con videoconsolas de los años 90, o a juegos de mesa complejos como la conjetura de Hodge, o a juegos de cartas infinitos... este listado de tiendas frikis en Málaga te vendrán al dedillo:

Pixel Attack en Mijas Pueblo

Empezamos con la que quizás sea la más friki de las tiendas frikis de la provincia de Málaga: Pixel Attack. Su rareza radica no sólo en lo que oferta -una gran variedad de merchandising relacionado con el mundo de los jugones o videgamers, incluyendo una gran colección de videoconsolas y juegos retros originales de los años 80 en adelante-, sino sobre todo por el lugar en donde se ubica: en pleno centro histórico de Mijas Pueblo.

Pixel Attack (calle Málaga, 39 B, Mijas) es un oasis de ese raro tipo de locura que no puede dejar de ser otra cosa que maravilloso: en un núcleo poblacional donde destacan las tiendas de souvenirs y los restaurantes para turistas desorientados por las quemaduras solares, esta tienda supone un auténtico fail en Matrix.

Por eso le deseamos larga vida y prosperidad a este negocio que abrió sus puertas en 2016 y que ofrece también figuras, peluches, camisetas, gorras, imanes, monederos, bolsos y muchísimas cosas más de tus series y películas favoritas.

Además, compran consolas o los juegos que ya no quieran sus visitantes, por lo que si hay algo que quieras tener y no encuentres por ninguna parte, no dudes en ir a Pixel Attack y, si no lo tienen, lo encontrarán en exclusiva para ti.

Así que si pasas por delante de sus cuidados escaparates, entra en Pixel Attack y compra algo: no seas de esas personas que, ante un establecimiento tan especial como este, exclaman la manida frase "¡me encantan este tipo de tiendas!", pero que luego nunca compran nada en ese tipo de tiendas y después, cuando cierran, se lamentan.

Tienda de miniaturas e-Minis Málaga

La veterana tienda de miniaturas e-Minis Málaga surgió del sueño y las ganas de emprender un nuevo proyecto de un aficionado al mundo de los juegos de estrategia con miniaturas o wargames por aquel entonces del año 2008.

Desde entonces, la empresa ha ido creciendo poco a poco, pasando de vender on line desde el sótano del fundador a tener presencia física como e-Minis (Calle Alagon, s/n, Málaga) y convertirse en una de las empresas líderes en su sector con cerca de 20 trabajadores, tiendas físicas y distribución de productos.

En e-Minis Málaga se especializan en miniaturas y juegos de estrategia y recreación histórica con figuras, junto con material de modelismo como pueden ser pinturas, pinceles, libros, revistas... pero también poseen una gran variedad de juegos de mesa, libros, revistas, cómics, merchandising y, destacando, una enorme variedad expuesta de Funko Pop! a la venta, perfectos para completar la colección de cualquier completista.

Además, el establecimiento no se basa sólo en la venta de productos, sino que en su interior hay mesas de juego, donde los aficionados pueden ir a disputar las partidas de sus wargames o juegos de mesa favoritos. Incluso se organizan torneos a nivel nacional y demostraciones de partidas para que los interesados participen en las actividades.

De este modo, e-Minis es una tienda de miniaturas para un público cuyo horizonte no acaba en el filo de la mesa de juego.

El Reino Friki

En El Reino Friki, localizado en el número 32 de la conocida calle Armengual de la Mota de Málaga capital, encontrarás todo lo que estés buscando de tu serie o película preferida: desde el Funko Pop! que buscas, hasta la espada 'Garra' de Jon Nieve, pasando por todo lo relacionado con el fantástico mundo de Disney o la magia de Harry Potter.

De hecho, en El Reino Friki tienen productos exclusivos para Málaga de Disney, espadas como las de Juego de Tronos o El Señor de los Anillos, y un gran stock que no se lo salta ni Hulk.

En pleno corazón de Armengual de la Mota, donde pegaría más una tienda cofrade, tenemos la enorme suerte de encontrar este establecimiento y de acercarnos a El Reino Friki donde conseguir esa frikada por la que llevamos media vida suspirando. ¡Coge tu toalla y sal corriendo a visitarla!

Friking Plaza Mayor de Málaga

Dentro del centro comercial Plaza Mayor de Málaga encontramos la tienda Friking (calle Alfonso Ponce de León, 3, local 60) una tienda especializada en camisetas y sudaderas serigrafriadas de personajes, series y películas en clave de humor para que los frikis promedio aparquemos de una vez por toda la camiseta negra que no paramos de ponernos como si fuera un uniforme: en Friking encontraremos otros colores.

Friking también cuenta con un amplio stock de muñecos Funko Pop! y merchandising oficial de Fortnite, Marvel, Disney, Star Wars, DC Comics, etc. Además realiza ofertas continuas en camisetas unisex e infantiles, así como en saquitos de algodón.

De este modo Friking se convierte en una opción ideal para hacer regalos divertidos sabiendo que van a ser un éxito. La tienda ofrece también la posibilidad de realizar encargos de Funko Pop! que no se encuentren, así como de camisetas y sudaderas de la marca Friking disponibles en la web y no en la tienda física.

Por tanto, Friking es una opción perfecta para comprarte algo de la película que acabas de ver en el multicines de enfrete.

Shark Games en Málaga

Otra opción de tienda friki es Shark Games en Málaga capital. Este establecimiento está especializado en juegos de mesa, miniaturas, cartas coleccionables y merchandising de toda clase.

Con una gran zona de juego y ludoteca a disposición de sus clientes y visitantes Shark Games (calle Realenga de San Luis, 2, Local 11) se transforma en el epicentro malagueño donde los aficionados pueden compartir su afición y luchar a brazo partido por una Tierra Media del tamaño de una mesa mediana.

En Shark Games encontrarás profesionales dispuestos a resolver todas tus dudas en cuestión de artículos frikis: si lo que quieres es pasar un rato divertido rodeado de personas aficionadas a los juegos de mesa, esta es tu dimensión.

Play Planet Coffee and Shop

De una fusión muy friki surge la malagueña Play Planet Coffee and Shop: no es sólo una tienda de juegos, sino también un bar-café con una ludoteca anexa. Este espacio de juego se mantiene en constante actualización con más de 400 opciones que son explicadas personalmente a cada uno de sus visitantes. Así, los clientes pueden disfrutar de una amplia carta (con pizzas, camperos, comida vegetariana, tapas, y muchos tipos de bebidas) mientras se divierten con originales juegos de mesa.

Localizamos este local tan friki -tan friki que durante un tiempo incluso acogió en su interior una librería especializada en ciencia ficción, fantasía y terror- en el número 18 de calle San Lorenzo de Málaga y entre los juegos de Play Planet Coffee Shop hay para todas las edades (desde los 2 años) y gustos.

De hecho, a Play Planet van muchas familias a pasar un tiempo de diversión con sus hijos, siendo uno de esos agradables restaurantes pensados para los niños. La clave es que alrededor de una mesa, jugando, el tiempo que se pasa es tiempo de calidad y crea fuertes lazos entre las familias y los amigos. Por esto muchos padres van a Play Planett a celebrar los cumpleaños de sus hijos.

Además, Play Planet organiza eventos para la comunidad: entre ellos destacan las noches de Trivial, presentaciones de juegos, cumpleaños con actividades para grupos y, especialmente, una subasta inversa donde la gente puede conseguir juegos a un precio de saldo. La próxima subasta se realizará el día 31 de mayo de 2019 y a ella se pueden inscribir todos los que quieran llamando al número 640 11 53 17, o enviado un mensaje por WhatsApp, o a través de su página de Facebook.

Play Planet no para de evolucionar por lo que este local está inmerso en una renovación para incluir muchos más platos en su carta, muchos más juegos, muchas más actividades y muchas más sorpresas. Es por ello que el próximo día 6 de junio Play Planet celebrará una pequeña fiesta de reinauguración con la que quieren sorprender a propios y extraños.

Un lugar donde la promesa "me tomo un café rápido y me marcho" nunca ha sido cumplida.

El Túmulo

El Túmulo es una tienda con un nombre muy sugerente especializada en juegos de cartas, juegos de mesa y wargames o juegos de miniaturas.

También enclavada en Málaga capital, en la calle Eduardo de Palacio, 14, justo al lado del Parque del Oeste, este local además de ofrecer material para desarrollar largas partidas ofrece un espacio donde jugarlas.

El Túmulo organiza igualmente cursos y talleres para, por ejemplo, enseñar a pintar las figuritas de los wargames, un arte que requiere una paciencia que ya quisiera el santo Job.

El Cónclave de Piedra en Fuengirola

Encontramos El Cónclave de Piedra en Fuengirola, en calle la Unión, 44. Es una tienda y ludoteca de juegos de mesa con una colección de más de 70 juegos (son tienda oficial de Wizards of the Coast) y amablemente enseñan a jugar y prestan en su local sus juegos a sus visitantes de forma gratuita y sin compromiso.

Así, cualquiera que lo desee puede ir a El Cónclave de Piedra a echar una tarde en familia o entre amigos en un lugar agradable y lleno de entretenimientos para todos.

De igual forma, si lo que buscas es un regalo, sus simpáticos dependientes -que rompen con el mito de dependiente estirado a lo tienda de cómics de Los Simpson- guían y aconsejan a sus clientes según las características de lo que busquen. También permiten que, antes de comprarlo, puedan probar el juego y ver si de verdad les gusta.

El Cónclave de Piedra también es una comunidad cada vez mayor, perfecta para todo aquel que quiera hacer un nuevo grupo de amigos jugones.

RYL Shop en Marbella

A finales de 2012 abrió Ryl Shop la tienda friki por excelencia de Marbella. En ella encontraremos de todo lo que nos gusta reunido en un mismo lugar de calle Los Sitios, 4, local 7, ya que venden mangas, cómics, figuras, peluches, juegos de mesas y el mejor K-pop.

De hecho en RYL Shop disponen desde artículos y discos de K-pop, a amigurumis, artesanías de fimo y hama… y todo lo que busques relacionado con series, animes, licencias, etc.

What The Freak en San Pedro de Alcántara

El nombre de la tienda What The Freak en San Pedro de Alcántara (Marbella) no deja lugar a dudas: son frikis, y a mucha honra.

Cómics, manga, cartas Magic, Yugioh, juegos de mesa, Warhammer, modelismo, merchandising, una ludoteca o sala de juegos e, incluso, elementos para impresión 3D, todo esto y más encontramos en What The Freak.

Puedes visitarlos en Pasaje Armando, 2, o realizar una compra a través de su web, donde verás todo su inventario de manera fácil, rápida y cómoda sin tener que levantarte de delante del ordenador.

Rocky Horror Baby

Ubicado en el ciberespacio, encontramos Rocky Horror Baby. Porque no sólo de lo físico vive el hombre. Terminamos este listado con Rocky Horror Baby, una tienda bastante friki que mezcla lo cool con los bebes.

Rocky Horror Baby es una marca para bebés y niños divertida, creativa y de calidad. Cada prenda es única, ya que refleja la personalidad, siempre diferente, de cada bebe y de sus progenitores. Así, el rock, la cultura pop y el humor son su sello y fuente de inspiración.

Todas sus prendas son de algodón cien por cien, y todos sus tejidos y ornamentos, así como las tinturas y serigrafías, poseen el máximo certificado ecológico de calidad.

Este negocio puramente malagueño comenzó teniendo una tienda física en Galerías Goya para después trasladarse a calle Cárcer. Pero las vicisitudes de la vida les hizo transformarse en una tienda unicamente on line con un gran éxito.