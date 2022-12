Los títulos híbridos siguen al alza en la UMA con el doble grado de Traducción y Turismo

También destacan los decanos que la oferta de plazas se irá ajustando a la demanda en los siguientes años. En este primer curso ya ha sido bastante alta. Y es que en Traducción siempre quedan alumnos sin poder entrar y los másteres de Turismo han tenido hasta 300 solicitudes para 35 plazas. "Ha habido un descenso de estudiantes de Turismo en España tras la pandemia pero en Málaga no ha ocurrido esto, nosotros hemos cubierto completamente el grado de Turismo y el grado en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera, tenemos todas las plazas completas", dice Guevara.

Para el decano de Filosofía y Letras "los mercados laborales son contextuales y específicos, pero no sabemos lo que va a venir dentro de diez años, cada vez es más cambiante todo y qué mejor que proporcionar capacidades de adaptación y un hibridismo que va a garantizar que el estudiante pueda moverse entre culturas y espacios geográficos siempre desde la perspectiva del turismo y la mediación".

Los decanos explican que no se han ampliado plazas para este nuevo doble grado, sino que se han detraído de la oferta anual de cada una de las titulaciones. "Esto se ha hecho a coste cero, lo que quiere decir que no es un título conjunto que hemos montado desde cero aportando recursos adicionales, sino que son dos títulos existentes, en este caso tres si diferenciamos el Francés y el Inglés, en los que se han establecido itinerarios curriculares compatibles. Eso conlleva a que, al ser grados ya existentes tengamos que cumplir con la formación básica que se exigen en los tres títulos y se prolongue un curso más", explica Perles.

Las obras de ampliación de Filosofía y Letras, paralizadas

La obra de ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras se encuentra paralizada desde hace más de dos meses "porque estamos esperando un permiso de Endesa para poder derivar una línea de media tensión que pasa por la parte del edificio nuevo", explica el decano, Juan Antonio Perles. La obra consiste en la construcción de un edificio de nueva planta, en el recrecimiento de una planta del módulo B y la reforma del bar, "que no se ajustaba a ninguna norma actual higiénico-sanitaria". El nuevo edificio será un aulario que incorpora el auditorio María Zambrano, con 400 plazas, además de nuevos servicios que dejarán espacios libres para acometer obras futuras, "porque nos hacen falta no solo aulas sino también despachos". Filosofía y Letras tiene unos 4.000 estudiantes y cada año se disputa el segundo puesto de las más pobladas junto a Económicas y Educación. La constructora fijó la fecha de entrega de la obra en octubre de 2023 pero el decano lo considera "imposible". También, apunta, "el problema de financiación de la UMA hace que tengamos mucha incertidumbre con esto, porque que un edificio se termine no significa que se dote". Así que la fecha para su inauguración aún está en el aire.