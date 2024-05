Toni Valero: "Europa tiene que cambiar su política agraria en favor de las pequeñas y medianas explotaciones"

El coordinador de IU Andalucía y diputado por Sumar, Toni Valero, la candidata a las elecciones europeas por Sumar, Eva García Sempere, acompañados del alcalde de Teba, Cristóbal Corral, han visitado esta mañana la cooperativa Agrícola – Ganadera Virgen de la Cabeza. Esta se ocupa de la elaboración de piensos y se ubica en el municipio malagueño de Teba, un encuentro que se ha producido en el marco de las elecciones europeas del 9 de junio.

En la visita, acompañados de la gerencia y personal de la explotación, Valero y Sempere, han abordado las necesidades, problemas y los retos que afronta el sector agroalimentario dentro de las políticas europeas. Valero ha señalado que “desde Sumar creemos que la Unión Europea tiene que modificar la Política Agraria Comunitaria en favor de las pequeñas y medianas explotaciones en favor de la agricultura social y familiar. Hay que ayudar y apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones para esa transición agroecológica en perjuicio de la agroindustria que se está llevando unas ayudas que no le deberían corresponder”.

“El sector agroganadero es fundamental para nuestra economía, es estratégico. Cerca del 9% del PIB de nuestro país proviene de este sector, mucho más que la media europea. Es clave, por tanto, para crear empleo, es clave para arraigar la población y también puede jugar un papel fundamental para la preservación medioambiental, para esa transición ecosocial que necesita nuestro país”, ha recordado el diputado por Sumar.

Valero ha apuntado los retos y problemas a los que se enfrenta el sector, “los tratados de libre comercio están suponiendo una trampa para el modelo de agricultura social y familiar en favor de la agroindustria. También la baja rentabilidad, a los productores se les está pagando unos precios irrisorios, cuando además están soportando unas fluctuaciones en los precios de los insumos que les hace muy difícil mantener a flote sus explotaciones”. Valero ha alertado también del “negativo papel de los fondos de inversión y las grandes multinacionales que están acaparando tierras y acaparando las ayudas de la PAC. Cerca del 80% de las ayudas de la PAC se las llevan las grandes empresas”.

Por su parte, García Sempere, ha señalado que “algunas de las políticas que deberían ponerse en marcha para terminar con estas prácticas pasan por aplicar bien la Ley de Cadena Alimentaria, no entendemos por qué la Junta de Andalucía no inspecciona, no sanciona, son las propias organizaciones agrarias las que tienen que estar diciendo dónde se están incumpliendo las normativas de la cadena alimentaria”.

Del mismo modo, la candidata a las europeas, ha considerado imprescindible introducir las cláusulas espejo en los tratados de libre comercio. Ahí nuestro papel tiene que ser fundamental en la Unión Europea”.