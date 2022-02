De la Torre a Losada: "La autoridad arqueológica es la Junta de Andalucía"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le ha recordado este lunes a su concejala de Cultura y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Noelia Losada, que es la Junta de Andalucía la que tiene la competencia en materia arqueológica, saliendo así al paso de las declaraciones efectuadas por Losada en una entrevista con este diario en las que señalaba que “si desde Urbanismo no le dan ese impulso, lo haré yo desde Cultura” en alusión a las excavaciones arqueológicas en el suelo del antiguo cine Astoria.

“A lo largo de estos años de gestión municipal hemos dado un ejemplo de seriedad, de rigor y de trabajar con ambición y de interés por la arqueología y haremos lo que la autoridad en esta materia, que es la Junta de Andalucía, nos diga”, dijo De la Torre, quien añadió que “yo me llevo muy bien con Noelia Losada pero es cierto que en esta materia es bueno recordar que la autoridad arqueológica es externa al Ayuntamiento, es la Junta de Andalucía, no es ningún área municipal. No es Urbanismo, ni Cultura, ni Turismo...”

Losada comentó en la entrevista que “esa parcela nos costó 20 millones de euros. No puede ser que se abra un proceso de arqueología y que se determine que sigue habiendo estructuras probablemente romanas y que decidamos no hacer nada”.