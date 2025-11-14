La trama chino-albanesa que canalizó 22 millones en Málaga para lavar dinero del narco suma "cientos de investigados"

Una presunta trama integrada por ciudadanos albaneses y chinos habría canalizado 22 millones en efectivo en Málaga para lavar, supuestamente, dinero del narco. La sospecha de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional es que actuaban de manera coordinada desde distintos puntos de España, utilizando un entramado de negocios asiáticos como canal para mover grandes cantidades de dinero, según se desprende de los informes policiales que ya fueron remitidos al juzgado. Si bien los principales sospechosos siguen todavía bajo investigación judicial, uno de los presuntos cabecillas, de origen asiático, representado por el abogado penalista Juango Ospina, ha quedado en libertad mientras continúa la instrucción del caso. Hay, según el letrado, "cientos de investigados".

Las pesquisas, iniciadas en 2021, apuntan a que solo en la provincia se habrían realizado más de 200 entregas de efectivo. Los investigadores cercaron así una red de comercios chinos acusada de financiar en España a narcos albaneses. El polígono industrial Guadalhorce aparecía como uno de los puntos donde se concentraban varios de los negocios implicados y que habrían sido utilizados como pantalla para la recogida y entrega de dinero procedente del narcotráfico. En el resto del país, la red habría efectuado operaciones similares en otras ciudades, caso de Barcelona, Valencia, Madrid, Alicante o Sevilla, con un volumen total de transacciones que podría superar los 60 millones de euros.

La Policía cercó una red de comercios chinos acusada de financiar en España a narcos albaneses

La red, de carácter transnacional, habría hecho uso del sistema de compensación económica conocido como hawala para transferir fondos fuera del control del sistema bancario formal. El caso, instruido por el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, se centra en esclarecer los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas —principalmente marihuana cultivada en interiores— y blanqueo de capitales.

En septiembre de 2023, la Policía Nacional ya informó de que, hasta entonces, habían sido detenidas casi una treintena de personas en Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante y Barcelona. Durante los 18 registros, se intervinieron 615.000 euros en efectivo así como relojes y joyas por valor de más de 400.000.

Los investigadores descubrieron que la Costa del Sol no solo era uno de los principales centros de entrega de dinero, sino también un punto estratégico para la logística y el control financiero de la red. Desde la capital y localidades del área metropolitana se habrían coordinado operaciones de blanqueo vinculadas a plantaciones de marihuana situadas en otras provincias.

La sospecha es que más de 22 millones de euros del narco circularon por negocios asiáticos situados en Málaga, cifra que posicionaba a la Costa del Sol como uno de los núcleos financieros de la operación, a tenor de la investigación. La organización estaba compuesta por dos grupos principales: uno, de origen albanés, encargado de la producción y distribución de marihuana; y otro, chino, dedicado a canalizar los beneficios a través de comercios y empresas de importación. Ambos obtenían rendimientos de gran relevancia: mientras los narcos, presuntamente, blanqueaban el dinero de la droga, los empresarios asiáticos conseguían sacar fondos de España hacia China sin control financiero.

Los negocios presuntamente involucrados actuaban como bancos en la sombra, entregando dinero en metálico fuera del sistema bancario tradicional a las organizaciones criminales a cambio de compensaciones fuera del país. Se trataba, según la Policía, de una estructura destinada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales “de alto nivel”. Los delincuentes albaneses investigados son considerados por los agentes “altamente peligrosos”, disponen de armas de fuego y tenían “un gran riesgo de huida”. Las investigaciones cristalizaron en noviembre de 2022 con la incautación de 64,9 kilos de marihuana y la detención de dos de los sospechosos en Torrejón de Ardoz, en Madrid.

En el vértice superior de la estructura, creen los investigadores, figuraba uno de los responsables y su mano derecha, ambos de nacionalidad albanesa. Ambos cuentan con dos coordinadores chinos, con los que trabajan desde hace años y que, a su vez, manejan “una gran cartera con numerosos establecimientos asiáticos repartidos por todo el territorio nacional”. Con ellos daría servicio a “las solicitudes de efectivo de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas”.

El dispositivo, que ha contado con diversas fases de investigación desde 2021, se ha desarrollado en paralelo a otras causas judiciales abiertas en Madrid y Torremolinos, donde ya se practicaron detenciones relacionadas con delitos de secuestro, tenencia ilícita de armas y falsificación de documentos.