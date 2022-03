Los transportistas colapsan el centro de Málaga

Las protestas de los transportistas, que cumplen ya su cuarto día de huelga convocada a nivel nacional, se recrudecen en Málaga. Una larga columna de camiones ha colapsando este jueves el centro de la capital, ocasionando problemas en la circulación y obligando a cortar el tráfico de varias vías. El paro, además, está provocando problemas de abastecimiento en Mercamálaga, según ha podido saber este periódico.

Los camioneros han vuelto a desfilar por la capital de forma lenta tocando sus bocinas en señal de protesta ante los aplausos de algunos transeúntes. A primera hora de la mañana, una fila de camiones de unos dos kilómetros de longitud salía desde el recinto ferial de la capital para dirigirse hacia el Paseo del Parque, pasando por la Avenida de Andalucía, Muelle Heredia y Alameda Principal, vías en las que han ocupado uno de los carriles.

Sobre las 10:40, el Ayuntamiento de la capital informaba a través de su cuenta de Twitter que se cortaba el tráfico del Paseo del Parque y la plaza del General Torrijos. El Centro de Gestión del Tráfico de Málaga informaba de que también se había cortado la Avenida Agustín Heredia. Además, se han producido retenciones en la Avenida Cánovas del Castillo y Paseo Reding.

Alcanzada la media mañana, los camioneros ya han abandonado el Centro para regresar de nuevo al punto de partida, con lo que se han vuelto a abrir las carreteras. Tan solo la los giros transversales de la plaza Manuel Azaña están ahora cortados, ya que la caravana se encuentra en este punto. Asimismo, Tráfico recomienda que se utilice la circunvalación y se evite la carretera del litoral.

La protesta, convocada por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte Nacional e Internacional de Mercancías, no ha sido secundada por las grandes patronales del transporte, pero sí ha tenido un cierto seguimiento en Málaga, principalmente entre los autónomos.

El Gobierno se ha comprometido a crear un Centro de Coordinación de Seguridad para garantizar que las empresas transportistas que no secundan el paro que comenzó el pasado lunes en el sector, que serían la mayoría según el Ejecutivo, puedan continuar con su trabajo y abastecer a las industrias, supermercados y resto de actividades productivas.

En la puerta del Consorcio de Transportes de Mercancías (CTM) de Málaga, de nuevo, hay piquetes en la puerta "bloqueando la entrada de camiones", según apuntan trabajadores del mismo, quienes admiten que la actividad se está paralizando.

También en algunas empresas del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga están empezando a notar la falta de algunos suministros y la imposibilidad de que los camiones salgan a realizar su trabajo como habitualmente. En muchos casos, sólo lo hacen los vehículos de menor tamaño, han precisado a Europa Press fuentes de una empresa afectada.

El director del PTA, Felipe Romera, sin embargo, ha señalado que desconoce esta situación y que no le han llegado informaciones sobre incidencias, aunque ha aclarado que "esto no quiere decir que no esté pasando".

Mientras tanto, en el puerto de Málaga también hay menos tránsito de camiones. En los supermercados, por su parte, la situación no es generalizada. Están faltando algunos frescos como pescados y frutas y hortalizas dependiendo del día y de si el camión que suministra ha podido completar el viaje o no. No obstante, "el tema de los frescos comienzan a faltar".

Lo que sí critican diversas fuentes es la "radicalización" de muchos de los transportistas que están participando en este paro que tachan de "empresarial porque son autónomos" y advierten de que si la situación no mejora y el Gobierno central no mueve ficha provocará mayores problemas, lamentando que se reúna con "quienes no están en huelga".

Esa radicalidad ha provocado que durante esta pasada madrugada, el sistema Emergencias 112 Andalucía haya recibido sendas llamadas de transportistas sobre las 01:30 horas en la zona de Antequera. Uno avisaba de que le habían tirado piedras en el camión y que también había muchas por el camino, dándose aviso a la Policía Nacional. Otro, por su parte, denunciaba que en la A-45 en el kilómetro 114 le habían tirado piedras y roto la luna del camión, por lo que también se alertó al Cuerpo Nacional de Policía.