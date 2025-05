Tres enfermeras agredidas en los últimos 15 días en Málaga

Tres enfermeras han sido agredidas verbal o físicamente en los últimos 15 días. Uno de estos hechos ocurrió en el centro de salud de Churriana donde hubo amenazas, otro en el de Cruz de Humilladero a raíz de la atención por una vacuna y el tercero en una asistencia domiciliaria en Villanueva del Trabuco en la que hasta tuvo que intervenir la Guardia Civil. Unos ataques a los que hay que sumar la reciente agresión a otra enfermera del ambulatorio de La Roca a la que una paciente le arrojó un bote de orina.

Ante esta "situación creciente de riesgo, tensión e inseguridad para los profesionales", el Colegio de Enfermería de Málaga ha exigido "medidas urgentes ante una realidad que "no deja de agravarse". La institución condenó "de forma rotunda" los hechos e hizo hincapié en que "no se puede normalizar este tipo de violencia". Desde la entidad se recalcó que las agresiones, tanto físicas como verbales, no pueden formar parte del día a día de quienes dedican su vida a cuidar a los demás.

“Estas agresiones no son hechos puntuales. Son el reflejo de un sistema que no está garantizando entornos seguros para los profesionales. No basta con reaccionar después de cada caso. Necesitamos una estrategia clara de prevención y respuesta”, declaró José Miguel Carrasco Sancho, presidente del Colegio.

Ante "la gravedad" de estos hechos, Carrasco se ruenió con el delegado de Salud y Consumo en Málaga, Carlos Bautista, al que trasladó la preocupación del colectivo a la vez que le solicitó "medidas urgentes para prevenir y frenar las agresiones".

Durante el encuentro, Carrasco expuso la necesidad de reforzar los protocolos de actuación, intensificar la formación en gestión de conflictos, y establecer mecanismos de respuesta rápida que protejan al profesional desde el primer momento. “Esta situación no puede prolongarse ni un día más. Es momento de actuar, de proteger a quienes cuidan y de darles las condiciones mínimas para ejercer su labor sin miedo”, añadió el presidente. La institución recordó el teléfono de atención 24 horas para los profesionales que es el 690 948 815.

Por su parte, el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez, reiteró su petición de que la Delegación de Salud vuelva a convocar la Mesa Provincial de Agresiones, un organismo en el que están representados sanitarios, miembros de las fuerzas de seguridad y de las Administraciones y que lleva "años sin reunirse".