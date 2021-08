El ritmo de vacunación marca el inicio de la vuelta a las aulas en Málaga

La cuenta atrás para la vuelta al cole en Málaga ya está activada. A falta de 15 días para que regresen a las aulas los alumnos de Primaria y unas tres semanas para que lo hagan los de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, seis de cada diez jóvenes de entre 12 y 19 años en la provincia de Málaga ya cuenta con una dosis de la vacuna frente al coronavirus, es decir, el 63,8% ha recibido el primer pinchazo. Son exactamente 93.920 personas –aunque algunas fuentes apuntan a que la mayoría de ellos correspondería a mayores de 16 años–. De otro lado, el porcentaje todavía es bajo entre los que están completamente inmunizados que se quedan en el 18,9%, siendo en total 27.785 según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Ahora los esfuerzos se centran en avanzar todo lo posible con la vacunación de los estudiantes para así tratar de garantizar que el regreso a las clases no derive en un aumento de los contagios y que el curso académico no se vea afectado por la pandemia. Se trabaja a contrarreloj porque los tiempos de espera entre el primer y el segundo pinchazo –21 días en el caso de Pfizer y 28 en el de Moderna– hacen difícil que la mayoría de los alumnos vuelvan a las aulas con la pauta completa, de ahí que en las últimas semanas la Consejería de Salud haya dado un impulso importante a la inmunización de este grupo de edad, que a principios de agosto solo tenía al 13% con la primera inyección.

La alta incidencia del Covid entre la población más joven también apremia a ello. De hecho, esta concentra las tasas de contagio más elevadas, aunque la comparativa del avance en la vacunación con la evolución de este indicador no es exacta ya que los datos recogidos en el IECA no se distribuyen según las mismas franjas de edad. Aún así, resulta interesante señalar que las personas de 15 a 29 años tienen una tasa acumulada en 14 días de 477 casos por cada 100.000 habitantes y que los menores de 14 años llegan a los 381 de incidencia –se debe puntualizar que para los menores de 12 años todavía no hay vacuna autorizada–.

No obstante, desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Provincia de Málaga (Fdapa) se advierte que no se puede dejar todo en manos de la vacuna. La portavoz de este colectivo, Pilar Triguero, insistió ayer en que “la vacuna es simplemente una capa de protección más” que aunque ha demostrado ser muy efectiva, “por sí sola no es suficiente ante la variante delta que ahora mismo produce el 90% de contagios en Andalucía”. La protección “máxima”, según dijo, sigue siendo la buena ventilación de las aulas y “bajar la ratio para mantener los grupos con la menor cantidad de alumnos posible”. De estas cosas, criticó, “no se ha hablado”.

Andalucía anuncia un refuerzo de 5.300 docentes El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, avanzó ayer que el Gobierno andaluzcon sindicatos un refuerzo extraordinario de 5.300 docentes para los centro sostenidos con fondos públicos y mantendrá igualmente el refuerzo de personal de limpieza en los centros de su titularidad, con una inversión procedente de fondos propios de más de 250 millones. De esta forma, según apuntó Educación en un comunicado, los centros podrán llevar a cabo desdobles de grupos para reducir las ratios y así atender el documento de medidas que la Consejería de Salud estableció el pasado 29 de junio, así como las instrucciones que la Consejería de Educación trasladó a los centros el 13 de julio para la organización del curso 21-22.

Sobre la proporción de adolescentes de 12 a 19 años a los que se ha administrado ya alguna dosis, comentó que aún hay algunos padres que son “reticentes” a que sus hijos sean “los primeros en vacunarse”, aunque confió en que no haya problemas en este sentido. Aún así, insistió en ver la vacuna “como un arma más”.

“Apostamos por la vacunación desde el minuto cero, pero tenemos claro que la vacunación sola no va a evitar que haya contagios”, advirtió, agregando que “necesitamos que se sigan usando mascarillas, que siga habiendo distancia social e higiene de manos, pero sobre todo que se mida la calidad del aire para saber si se ventilan bien las aulas o no”. Así, desde Fdapa piden que se instalen en los centros educativos filtros HEPA y medidores de CO2 para ayudar a mejorar la ventilación, algo que según dijo Triguero se ha reclamado en repetidas a la Consejería de Educación. “Hasta ahora lo único que tenemos son muchos geles hidroalcohólicos”, ironizó.

El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas acordaron ayer, durante la Conferencia Sectorial de Educación, mantener las medidas acordadas el pasado mes de mayo, como la presencialidad, la obligatoriedad de mascarilla a partir de los 6 años o la posibilidad de rebajar la distancia interpersonal a 1,2 metros, medida que se podrá adoptar “en la mayor parte de las circunstancias”, siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita.

“Si la situación epidemiológica va mejorando, iremos flexibilizando medidas”, aseguró la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, que consideró a la estrategia de vacunación como una “herramienta fundamental”. En cualquier caso, Alegría ha realizado un “llamamiento a la prudencia”. Aunque la ministra celebra que este curso no va a ser “igual” que el curso pasado, en cierto modo, por el “ritmo exitoso” de la vacunación en nuestro país, esta situación no nos puede llevar a “bajar la guardia”, dijo.