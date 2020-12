Eugenia e Inés, las primeras vacunadas en Málaga

A las 13:45 ha llegado al centro residencial de El Palo el vehículo de la Consejería de Salud con las 80 dosis previstas para inmunizar este domingo a los residentes. La furgoneta iba custodiada por un vehículo y dos agentes de la Policía Nacional vestidos de paisano. La Junta de Andalucía ha informado que Eugenia, de 88 años, ha sido la primera vacunada en Málaga.

La dosis se la ha administrado Enrique, enfermero del Distrito Sanitario Málaga, que llegaba al centro residencial a las 10:00 de la mañana para preparar todo el operativo y a la espera de que el fármaco de Pfizer llegara desde Granada.

"Hay que hacerlo, nos tenemos que vacunar y ya está hecho", ha comentado Eugenia, poco después de recibir la dosis. "Yo no tengo miedo, depende de la reacción que tengamos, pero la verdad es que no me asusta mucho, no pienso que vaya a reaccionar mal a lo que me han puesto. Yo estoy tranquila, no estoy nerviosa", ha dicho en un vídeo distribuido por la Junta de Andalucía.

Inés, la segunda residente en vacunarse, le pedía a los sanitarios que le pusieran "la aguja más chica" que tuvieran "pero que mate al bicho", bromeaba sonriente con el personal que acudió al centro a realizar la vacunación.

El Almacén Central Provincial del Servicio Andaluz de Granada, situado en Atarfe, ha recibido esta mañana las primeras 1.840 dosis de vacunas Covid que se distribuirán este domingo en Andalucía.

Durante este domingo se comenzará la vacunación en diversos centros hospitalarios de cada una de las provincias andaluzas y en residencias de mayores de toda la comunidad.