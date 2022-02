“No nos vamos de Málaga, nos echan"

La semana pasada, el concejal de Movilidad, José del Río, informaba de que las autocaravanas que se habían instalado en la explanada ubicada junto al Palacio de Deportes José María Martín Carpena -y habían hecho del entorno un hogar- no podían seguir pernoctando allí porque se estaban “produciendo incidencias”. Una medida que se hizo efectiva este lunes, cuando policías locales se personaron en el lugar para colocar las señales que indican que no se puede aparcar desde la medianoche hasta las nueve de la mañana, y que ha provocado que muchos autocaravanistas se vayan de la ciudad. Otros, en cambio, han buscado un lugar próximo a la explanada: el aparcamiento trasero del centro comercial Los Patios.

El edil aseguraba a este periódico que ha llegado a haber hasta 300 autocaravanas, cuando el aforo máximo era de un centenar. Del mismo modo, explicaba que la normativa solo permitía que estos vehículos estuviesen estacionados un máximo de 72 horas. Sin embargo, los dueños de estas casas sobre ruedas denuncian que no había ninguna señal que indicase la capacidad del recinto o que informase sobre que tenían que marchar cuando cumpliesen un tiempo determinado.

Otras de las razones que exponía el concejal era que algunos de los allí instalados acampaban, sacaban colchones, sillas, mesas y demás mobiliario fuera de las autocaravanas -actos que no están permitidos-, y que los vecinos se quejaban “por ruidos”. Hecho que los autocaravanistas definen como “imposible”, ya que no hay edificios alrededor. “Los que denunciábamos escándalo éramos los que estábamos dentro del recinto porque venía gente de fuera con música altísima, a derrapar con los coches y a hacer botellón”, denuncia Diego Fernández, quien se ha comprado recientemente una vivienda sobre ruedas y lamenta que en poco tiempo ya le hayan echado de tres sitios: la playa de Sacaba, la de la Misericordia y, ahora, del Martín Carpena. Aunque cuenta que él tiene otras residencias en Málaga, asegura que muchas personas viven permanentemente en sus autocaravanas, ya que es su único domicilio.

Este es el caso de Francisco González, un asturiano jubilado al que le gusta viajar y conocer mundo, que lleva afincado en la capital desde hace un mes y medio. “Los autocaravanistas no nos vamos de Málaga, nos echan porque no nos quieren aquí”, expresa, al tiempo que incide en el gasto que hacen en los comercios y negocios de la zona, lo que repercute a la economía de la ciudad. “Tengo facturas para demostrar que en el tiempo que llevo aquí he gastado unos 7.000 euros en la provincia”, añade.

Los campings, ¿competencia desleal?

Del Río también apuntaba la semana pasada a este periódico que las asociaciones profesionales de campings habían trasladado al Ayuntamiento quejas “por competencia desleal”. Situación que los autocaravanistas señalan como el principal motivo por el que el Consistorio ha tomado la determinación de prohibir la pernocta en la explanada. Y es que un autocaravanista -que prefiere no dar su nombre- asegura que los campings están ejerciendo “presión” para “borrar del mapa español las áreas y espacios municipales destinados a este tipo de vehículos vivienda”.

Sin embargo, Juan Antonio Martínez (natural de Tarragona) confiesa que, “por mucho que se quejen”, no va a ir a uno. “Que bajen los precios y no sean tan abusones”, manifiesta. Y es que la mayoría coincide en que no se puede permitir pagar diariamente un camping, además de que -aseguran- no hay suficientes para albergar a tantas autocaravanas. “Los campings están llenos, que nos dejen vivir”, apunta la barcelonesa Pepi Simó.

Por su parte, Miguel Aguilar, un malagueño que llevaba en la explanada desde noviembre con su autocaravana, reconoce entender la determinación del Ayuntamiento porque “ha habido gente que ha hecho un mal uso del espacio”, pero la considera “exagerada”. “Creo que una medida intermedia sería buena para todos”, añade. A su juicio, y al de la mayoría de autocaravanistas, el Ayuntamiento debería controlar el espacio y tampoco se niegan a pagar una cantidad simbólica por ello.

Los vecinos de Parque Litoral

Aunque hay muchos vecinos de Parque Litoral -barrio en el que se encuentra la explanada-, como Farid El Filali, que aseguran no tener ningún problema con la presencia de los autocaravanistas e incluso le gusta que estén ahí, otros, por el contrario, muestran su rechazo y acogen positivamente la medida tomada por el Ayuntamiento. “Yo creo que no ese el sitio idóneo, no es ningún poblado”, apunta a las puertas de un colegio próximo a la explanada Francisco López, quien manifiesta que ha observado la presencia de tiendas de campaña en las zonas de césped del recinto, y más suciedad.

Por su parte, los autocaravanistas desmiente las acusaciones de algunos vecinos. El catalán Jordi Corbella, que pasa largas temporadas en Málaga, lamenta las “barbaridades” que están diciendo, como por ejemplo que “tienen miedo de pasar de noche por aquí”.

El próximo 16 de febrero el Consistorio se reunirá con la asociación de autocaravanistas, ya que “están abiertos a encontrar alguna solución”, según anunció el concejal de Movilidad. Un encuentro insuficiente para la mayor parte de los autocaravanistas que piden al concejal de Movilidad que se reúna directamente con ellos.