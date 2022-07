300 vecinos de Lauro Golf ya pueden volver a sus casas pese al incendio

Unos 300 vecinos de la urbanización Lauro Golf, situado en Alhaurín de la Torre, ya pueden volver a sus casas tras ser desalojados ayer por el grave incendio forestal que está quemando 1.890 hectáreas en Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Mijas.

"Esta mañana se ha valorado que vuelvan a sus casas los vecinos de Lauro Golf porque sus viviendas están carretera abajo y se pueden realojar", ha asegurado la consejera Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, tras la reunión mantenida en el Puesto de Mando Avanzado pasadas las diez de la mañana.

La consejera ha subrayado además que "no hay ningún peligro de desalojar más viviendas", por lo que en principio no habrá más sobresaltos en este sentido. No obstante, hasta esta mañana había un total de 3.065 personas desalojadas por el incendio de las cuales 2.000 viven en las urbanizaciones de Ardalejo, Buenavista, San Jorge, La Chicharra y Doña Paca (parte alta) en Alhaurín el Grande y 1.065 en las urbanizaciones de Jarapalos, Comendador Alto, Lauro Golf y Pinos de Alhaurín (zona exterior) de Alhaurín de la Torre. Toda vez que los 300 vecinos de Lauro Golf están regresando esta mañana a sus domicilios, quedan aún más de 2.765 personas sin poder acceder a su inmueble.

Los ayuntamientos de Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande adecuaron ayer el polideportivo El Limón y el pabellón municipal respectivamente para que pudieran ubicarse allí las personas que tuvieron que dejar sus casas. Crespo ha indicado que finalmente se quedaron anoche unas 60 personas, ya que la mayoría se fueron a casas de familiares o amigos. En estos momentos hay 45 personas allí y un total de 200 plazas, por lo que hay sitio de sobra. "Lo importante es que todo el mundo está en perfecto estado y no ha habido accidentes reseñables", ha dicho la consejera.

El viceconsejero de Interior, Antonio Sanz, ha recordado que anoche se desalojaron 300 viviendas en la zona limítrofe al campo de la urbanización de Pinos de Alhaurín de la Torre y que sigue cortada la carretera 404. "Hay un plan de contingencia elaborado para poder actuar ante cualquier situación porque hay muchas urbanizaciones en los dos municipios", ha indicado.

El Infoca señala que se está ante unas horas "complicadas" porque las condiciones meteorológicas son adversas, por lo que Sanz ha afirmado que "puede volver a haber ceniza y humo cerca de la zona habilitada por lo que recomendamos cerrar las ventanas, las puertas y retirar toldos".