El Infoca sobre el incendio en Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande: "Nos enfrentamos a las horas más complicadas"

El incendio forestal que se inició ayer viernes y que está arrasando 1.890 hectáreas principalmente en los municipios de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Mijas sigue activo y entra en una fase crucial porque las condiciones meteorológicas están resultando adversas. "Ahora nos vamos a enfrentar a las horas más complicadas del incendio", ha explicado hace unos minutos el subdirector del Infoca Alejandro Molina.

Este experto ha precisado que "la previsión meteorológica no es buena". "No esperamos vientos de gran intensidad pero entre el ascenso de la temperatura y la bajada de la humedad relativa no descartamos que haya igniciones o reactivaciones de cierta relevancia en los principales sectores del incendio", ha incidido Molina.

Se está actuando sobre el incendio en cuatro sectores y, según Molina, "el trabajo está siendo efectivo", siendo la zona de Mijas, donde se originó el incendio, donde hay una menor actividad en estos momentos.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Ambiente, Carmen Crespo, ha explicado esta mañana tras mantener una reunión con los expertos en el Puesto de Mando Avanzado que hay 250 bomberos trabajando procedentes de varias provincias andaluzas, a lo hay que sumarle otras 150 personas de fuerzas de seguridad, Protección Civil, Cruz Roja o el 061, por lo que en total hay 400 efectivos.

Crespo ha destacado que esta mañana han salido siete medios aéreos "y a lo largo del día se espera incorporar 18 medios aéreos". "Esperábamos inmersión térmica esta mañana y como ha habido viento de levante se ha podido llevar el humo a otras zonas y han podido salir los medios aéreos", ha dicho.

"Se está haciendo un gran trabajo de coordinación", ha precisado Crespo, quien ha asegurado que "se está trabajando en la investigación del incendio y esperamos que pronto se tenga noticias de las causas".