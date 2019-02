Los vecinos de La Palmilla piden que se actúe ya contra la “minoría violenta” tras los tiroteos

“Ningún responsable público con competencias directas en seguridad ciudadana ha dado ningún tipo de explicación sobre las medidas adicionales llevadas a cabo. Esto cultiva la desconfianza en las fuerzas de seguridad y una extraña sensación de impunidad”. Los vecinos de Palma-Palmilla observan “con preocupación cómo no se ha realizado ninguna intervención eficaz ni significativa para la erradicación de las armas de fuego”.

Y así se lo han hecho saber a la Subdelegación del Gobierno a través de una misiva en la que denuncian la pasividad ante los tres últimos tiroteos, ocurridos durante el sábado pasado y los dos primeros días de enero. “La gente llega a cuestionarse si realmente la Policía quiere protegerles”, denuncian.La carta, que firma el Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar, recoge “el enorme descontento vecinal y la preocupación por la seguridad ciudadana”. En el escrito se exige a las autoridades no solo que las autoridades actúen sino también que se informe de las “medidas para evitar la repetición de los tiroteos”.

Los vecinos recalcan que la “inmensa mayoría” de los que residen en la barriada “no consiente, justifica, oculta ni tolera el uso de la violencia ni a la minoría que la ejerce”. Así, esperan que la Subdelegación del Gobierno “se implique en el proceso participativo de mejora de la barriada y que se reúna en la próxima semana con el plan comunitario para abordar esta situación”. Además, en caso de que vuelvan a registrarse incidentes con armas de fuego solicitan que la comunicación con el plan comunitario “sea inmediata”.El colectivo aboga por que la Subdelegación del Gobierno “se pronuncie en favor de la mayoría honrada, trabajadora y pacífica de Palma Palmilla”. Pero no solo eso. Quieren acciones “contra la minoría violenta que pone en riesgo la vida de todas las personas”. “Es injusto que esa amenaza se cronifique en esta zona de la ciudad”, aseveran.

Los vecinos lamentan también el daño a la imagen del barrio que provocan los episodios violentos. “Somos conscientes de que muchas veces estas denuncias se entienden desde una óptica perjudicial para la transformación social que necesita Palma Palmilla, centrándose su percepción en los aspectos más emocionales y sensacionalistas que cargan las tintas del estereotipo que sufre la barriada”, resaltan.

Asimismo, recuerdan que tras sucesos de caracteríticas similares ocurridos en la pasada Nochevieja en Valladolid, la delegada del Gobierno de Castilla y León, Virginia Barcones, y el jefe superior de la Policía Nacional de esa comunidad autónoma, Jorge Zurita, explicaron en una rueda de prensa las investigaciones que se estaban llevando a cabo “y pidieron que el prejuicio de la violencia no se extendiera al conjunto del barrio donde se produjeron los hechos”. “Si no hay cambios significativos, volverá a ocurrir algo tan doloroso. Pero incluso si no pasa, la labor de la Policía es, entre otras cosas, que no tengamos que llegar a tener miedo”, remachan los vecinos.