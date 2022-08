Los vecinos del Centro de Málaga piden que la Feria sea íntegramente en el Real

La Feria de Málaga ya quedó atrás pero siguen siendo días de hacer balance y no siempre de forma positiva. El presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, Carlos Carrera, reclamaba ayer que la Feria se celebrara íntegramente en el Cortijo de Torres. “La Málaga de 2022 no es la Málaga de hace 20 años, que la ciudad puede avanzar y progresar y opinamos que un evento de estas características puede celebrarse íntegramente en el Cortijo de Torres; se ha invertido mucho como para no aprovechar el potencial que tiene y lo que ha mejorado en calidad, por lo que está perfectamente adaptado para atender cualquier tipo de emergencia”, argumentaba Carrera en declaraciones realizadas a la cadena SER de Málaga cuando le preguntaban por lo vivido días atrás.

Carrera no se quedó ahí en sus argumentos y expuso una serie de puntos negativos sobre la Feria del Centro: “La acumulación de personas impide la normal convivencia en esta zona, a lo que se unen las numerosas reyertas; debemos soportar el elevado ruido diario, tanto de día como de noche y debemos soportar la suciedad”.

El portavoz de los vecinos del Centro consideró que esta situación merece un análisis “con detalle el futuro de la Feria” aunque no cerraba la puerta a alguna pequeña licencia ya que cree que "el Centro podría estar engalanado durante la Feria, y albergar algún evento puntual, pero nada que ver con lo que se ve en la actualidad durante las fiestas”.

En definitiva, “el balance que nosotros hacemos de la Feria de Málaga 2022 es desfavorable, puesto que los problemas que normalmente comporta la Feria cada año persisten”, sentenciaba Carlos Carrera. “Persiste - continuaba - el ruido en calles declaradas acústicamente saturadas, persiste la inseguridad, hay peleas en forma de aglomeraciones de personas ebrias que se sitúan en el portal de las viviendas y dificultan o impiden el acceso o salida a las mismas”.

Otro de los puntos de discusión siempre ha sido el botellón, desde el Ayuntamiento aseguran que se ha erradicado pero Carrera aseguraba que continúa. “Yo mismo he visto el primer sábado de Feria hacer botellón. Es cierto que se ha limitado y que ha disminuido porque ha habido una menor afluencia de personas”, apuntaba.

Carrera unía el problema del botellón al de la suciedad. Consideraba que “el suelo se convierte en una especia de ciénaga, de lodazal, de mezcla de orines, vómitos y alcohol que se va quedando uno pegado al suelo”. “A pesar de la limpieza esto es un elemento perturbador y además ese hedor perdura varios días de pues de la fiesta”, relataba.

“Muchos vecinos tienen que marcharse de sus viviendas en estos días y otros, los que no pueden marcharse, viven recluidos en sus casas como si estuvieran prisioneros en sus propios hogares”, culminaba.