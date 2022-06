Más de una veintena de vuelos retrasados en Málaga por la huelga de Ryanair

La segunda jornada de huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair provoca este sábado retrasos en una veintena de vuelos en Málaga. Según el sindicato USO, se han visto afectados 22; 14 de llegada y 8 de salida. Los sindicatos USO y Sitcpla convocaron huelga para los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) para los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, en las diez bases de la aerolínea en España –Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca–. USO ha indicado que la situación va a más a lo largo del día por los retrasos en cadena.

Los retrasos se deben, sobre todo, a aviones que no han llegado desde su base de origen y no pueden salir en hora, a servicios mínimos mal notificados o a personal que, por los retrasos, se pasaría de horas de vuelo. La secretaria general de USO-Ryanair, Lidia Arasanz, ha denunciado que “la compañía aérea está llamando a personas en sus descansos o incluso de baja para cubrir vuelos mal notificados que los tripulantes se niegan a hacer si no figuran en su carta de servicios mínimos”. “Ya están citando a expedientes disciplinarios a trabajadores que ayer se negaron a hacer más servicios de los que constaban en sus notificaciones o que, por fallos de su programa informático, y que así está registrado, no recibieron la citación y, obviamente, no acudieron”, ha añadido Arasanz.

Además, USO ha denunciado que Ryanair ha llevado a su base de Málaga a tripulantes marroquíes para operar vuelos en España durante la huelga. Arasanz, ha criticado que se trata de una operación “completamente ilegal” por esquirolaje, ya que “es una huelga con unos servicios mínimos abusivos por parte de la compañía, denunciados en la Audiencia Nacional”.

Además, ha afirmado que esas tripulaciones no están dadas de alta en la Seguridad Social española, “ni siquiera en un país de la Unión Europea, y están operando vuelos con salida y llegada en España”. El sindicato ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional del Aeropuerto de Málaga en la que consta que se han desplazado cinco tripulantes de cabina procedentes de Marrakech. Cuatro de ellos han operado FR2573, Málaga-Santiago de Compostela, y están programados para operar la vuelta (FR2574). Después, está previsto que operen dos vuelos nacionales más: FR9107 y FR9108, Málaga-Mahón/Menorca-Málaga. Un quinto tripulante marroquí ha sido destinado a completar la tripulación del par de vuelos Málaga-Palma de Mallorca (FR5730 y FR5729).