Un informe rechaza la viabilidad de la permuta de los terrenos de Sareb para el Bosque Urbano de Málaga

El Bosque Urbano de Málaga ha vuelto al Pleno del Ayuntamiento de Málaga. Del debate de su moción se pueden sustraer dos conclusiones, la primera, que la permuta que ofrecía el pasado viernes la Sareb de sus terrenos no es viable, y la segunda, que a excepción del PP, todos los grupos políticos presentes en el consistorio ven la reclamación de las costas judiciales al Bosque Urbano "desproporcionada", además de señalar que lo entienden como una manera de "amedrentar" a los vecinos.

Una de las peticiones que se ha aprobado en el Pleno es la de estudiar la posibilidad de la permuta de los terrenos que posee la Sareb en la pastilla de los antiguos suelos de Repsol, en los que la plataforma Bosque Urbano quiere un gran parque para la ciudad. Esto, a pesar de que durante el debate el concejal de Urbanismo, Raúl López Maldonado haya sacado un informe de 2016 en el que ya se estudió la posibilidad y quedó descartada.

"En el año 2016 se hizo un informe sobre la posibilidad de permuta de los aprovechamientos. Para hacer una permuta en un suelo urbano no consolidado –aquellos que requieren de trabajos de urbanización– para trasladar los aprovechamientos hay que hacerlo en la cercanía y a otro suelo urbano no consolidado. La permuta no es viable", ha asegurado en el Pleno López Maldonado.

El otro punto aprobado de la moción, gracias a la votación a favor de Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos y socia de gobierno del PP, es aquel que tilda de "desproporcionadas" las costas judiciales en las que tasa la Gerencia de Urbanismo el litigio con el Bosque Urbano y que ascienden a 223.500 euros.

Raúl López Maldonado, concejal de Urbanismo, ha rechazado las acusaciones de "amedrentar" a los vecinos vertidas y ha recordado que es su deber tasar las costas una vez la decisión judicial de no aplicar las medidas cautelares es firme.