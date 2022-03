Una víctima del estafador del bizum en Marbella: “Abusa de la confianza entre procuradores y abogados”

No fueron tanto los 100 euros que le estafó sino que el timador fuera precisamente un compañero de la profesión, un abogado con el que la víctima en este caso, que es un procurador de Marbella, había trabajado durante un tiempo. “Nos dolió el abuso de confianza porque vamos de la mano. De un cliente se puede esperar una triquiñuela pero no de un abogado colegiado”, explica en declaraciones a este periódico uno de los afectados por el letrado que, tras apropiarse del dinero de varios compañeros en Málaga, ha vuelto a las andadas en Sevilla. Ya se le conoce como el estafador del Bizum, porque el modus operandi que sigue empleando siempre es el mismo. Asegura haber pagado mediante esta plataforma vía móvil pero, escasos minutos después, argumenta que se ha equivocado en el importe y exige una devolución.

Según el testimonio del procurador a quien el año pasado un juez dio la razón en una sentencia firme que condena a este estafador sevillano, son varios los perjudicados en Málaga y otras provincias, aunque no todos han denunciado. En su caso, el timador lo llamó el verano pasado con la hipotética intención de abonarle una factura antigua por importe de 78,65 euros que tenía pendiente. Pero, a renglón seguido, el timador esgrimió que, por error, le había hecho una supuesta transferencia de 178,65. El procurador no dudó en devolverle, a través de Bizum, los 100 euros de diferencia. Unos días después, supo que había sido engañado. “Me mandó varios justificantes de la transferencia, que habría anulado porque nunca me llegó. No le conozco porque el trato que mantuvimos fue telemático, pero sonaba muy convincente. Aprovecha la confianza que tenemos procuradores y abogados, como si fuera entre médicos y enfermeros. Hay a quien ha estafado 800 euros”, explica la víctima.

Segunda sentencia El estafador del Bizum ha sido condenado en febrero por timar ahora a una procuradora de Sevilla

También el estafador del Bizum fue condenado en febrero por un delito leve de estafa a otra procuradora de Sevilla, a la que deberá indemnizar con 100 euros. El Colegio de Procuradores de Málaga, que tuvo conocimiento de prácticas fraudulentas supuestamente a manos de un abogado, informó de ello a todos los colegiados “para que estuvieran alerta”. Varios profesionales se organizaron para adoptar acciones contra el letrado, que ahora se ceba con taxistas de Sevilla.