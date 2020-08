Vídeo: El ferry de Melilla llega al puerto de Málaga con un polizón colgado en la rampa de popa

Un polizón ha sido descubierto en la tarde de este domingo colgado en la rampa de popa del Napoles, el ferry de la compañía Baleària, que realiza la ruta diaria de conexión entre la ciudad autónoma de Melilla y Málaga.

El inmigrante venía encaramado al barco por la rampa de popa, por donde se permite el acceso de vehículos al barco, y ha sido descubierto antes del atraque del ferry en el puerto entre las 17:00 y las 18:00.

Una lancha en la que iban los amarradores y agentes de la Guardia Civil lo ha recogido antes de que el ferry iniciara las maniobras de atraque, como se puede ver en el vídeo que acompaña esta información. Una imágenes que han sido tomadas desde el buque de carga rodada Festivo, atracado en el muelle 4.

Según ha podido saber este periódico, en la travesía ha habido mal tiempo, por lo que no se explican como no se ha caído del bardo. Las mismas fuentes han explicado iba escondido en la rampa en el portalón de popa, pero no colgado todo el viaje, como aparece en el vídeo.

Lo habitual es ir sentado escondido entre los huecos, porque una vez que saltan a la rampa en la salida, lo que hacen es escalar y acoplarse donde pueden, para aguantar las siete horas que dura el viaje.

La última vez que sucedió algo parecido en el puerto de Málaga fue en septiembre del año pasado, cuando el ferry Ciudad Autónoma Melilla de Trasmediterránea estaba realizando su atraque en el puerto de Málaga y un empleado de la compañía detectó a tres personas escondidas en la pasarela del buque y con intención de saltar a tierra.

La rampa comenzó a desplegarse cuando se detectaron a estos polizones que habían viajado desde Melilla colgados de esta estructura durante las siete horas que dura el trayecto.