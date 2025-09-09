Más de diez días después de que comenzaran a aparecer aves muertas en el entorno del Parque de Huelin y del Oeste, la incertidumbre sigue creciendo entre los vecinos, que denuncian la ausencia de información clara y de medidas de prevención. Lo que empezó como un goteo de aves muertas ha derivado en la aparición de patos, cotorras y gaviotas en varios puntos, "incrementando la preocupación de la ciudadanía" ante la falta de protocolos visibles y explicaciones oficiales.

Nacho Romera, miembro del colectivo Málaga Ha Vesos, ha señalado en declaraciones a este periódico que el problema ya no afecta solo a tórtolas, como en años anteriores, sino también a patos y cotorras, especies que "antes no se habían visto afectadas". "Todos los días aparece media docena de aves muertas alrededor del Parque de Huelin", ha afirmado, apuntando que incluso se han detectado ejemplares moribundos en zonas como la avenida de Sostoa o Los Corazones.